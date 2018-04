Keine Tore nach 45 Minuten zwischen Fortuna und dem VfL Bochum. Chancen sind auf beiden Seiten Mangelware.

Düsseldorf. Vier Tage nach dem 0:1 bei Darmstadt 98 bekam Fortuna Düsseldorf die schnelle Gelegenheit, das enttäuschende Ergebnis vom Böllenfalltor wieder wett zu machen. Der Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga empfing zum Auftakt des 29. Spieltags den VfL Bochum. All zu viel boten beide Mannschaften in den ersten 45 Minuten nicht. Zur Pause steht es in einem niveauarmen Spiel 0:0.

Trainer Friedhelm Funkel nahm im Vergleich zu Darmstadt am Ostermontag vier Änderungen in der Startelf vor. Für den verletzten Lukas Schmitz sowie Julian Schauerte, Florian Neuhaus und Takashi Usami begannen Niko Gießelmann, Jean Zimmer, Adam Bodzek und Benito Raman. Taktisch behielt Funkel das meist praktizierte 4-2-3-1-System.

Fortunas Trainer hatte im Vorfeld ein „gutes Spiel“ prophezeit. Doch die Realität in der ersten halben Stunde war eine andere. Beide Teams waren von Beginn zwar um den Weg nach vorne bemüht, agierten aber unpräzise und produzierten zahlreiche Fehlpässe. Vieles spielte sich im Mittelfeld ab, weit weg von den gefährlichen Zonen. Kaum ein Angriff führte bis in den Strafraum oder brachte die beiden Torhüter Raphael Wolf (Fortuna) oder Manuel Riemann (Bochum) in Bedrängnis. Lediglich eine verunglückte Flanke von VfL-Topstürmer Lukas Hinterseer zwang Wolf zum Eingreifen (10.).

Außenverteidiger Zimmer verbuchte in der 30. Spielminute den ersten Abschluss für die Rot-Weißen, als er eine Flanke von Genki Haraguchi direkt nahm und gut einen Meter neben das Bochumer Tor setzte. Mehr passierte bis zum Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Felix Zwayer nicht.