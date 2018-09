Düsseldorf. Bislang ist Fortuna Düsseldorf in der neuen Saison von Verletzungspech verschont geblieben. Aymen Barkok, von Eintracht Frankfurt gekommen, Adam Bodzek sowie Oliver Fink zählten bisher aufgrund von Verletzungen, die sie sich in der Vorbereitung zugezogen haben, noch nicht zum Kader in den drei ersten Pflichtspielen. Nun hat Jean Zimmer eine Knieverletzung erlitten.

Es sieht offensichtlich nicht so gut aus beim Außenbahnspieler der Fortuna, der sich die Verletzung in Leipzig zugezogen haben soll. Nähere Informationen gibt es noch nicht, aber er befindet sich in Behandlung. Es steht zu befürchten, dass der Ex-Stuttgarter zumindest gegen 1899 Hoffenheim nicht dabei sein kann. Weitere Untersuchungen müssen aber abgewartet werden. kri