Fortunas Vorstandsvorsitzender beweist Geduld bei der Spielersuche und sagt, dass das Saisonziel nicht zu ambitioniert ist.

Düsseldorf. Robert Schäfer möchte die Fortuna weiterentwickeln, sie ein stückweit mehr professionalisieren und trotzdem die Nähe zu den Fans nicht verlieren. Mit Fortuna sollen sich die Düsseldorfer identifizieren und mittelfristig der Weg in die Bundesliga führen. Wir sprachen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Fortuna.

Herr Schäfer, derzeit herrscht große Ungeduld bei den Fans vor, was die Suche nach neuen Spielern angeht. Warum gibt es bisher erst einen Zugang in Raphael Wolf?

Robert Schäfer: Wie entsteht diese Ungeduld? Klar, man möchte so früh wie möglich den Kader zusammenhaben, damit man weiß, wo es lang geht. Wir sind momentan aber in der Urlaubsphase. Selbst wenn wir jetzt zehn Verpflichtungen verkünden würden, hätte das ja keine unmittelbaren Folgen, weil die Spieler ohnehin erst zum Trainingsauftakt kommen würden. Die Ungeduld ist auch medial entstanden, weil da Sorge geschürt wird. Ich kann die Ungeduld verstehen. Aber niemand muss sich Sorgen machen.

Warum ist es denn kein Problem?

Schäfer: Es wäre nur dann ein Problem, wenn wir Spieler nicht bekämen, die wir unbedingt gewollt hätten. Die Spieler, die wir haben wollen, sind nicht unter denen, die gehandelt wurden und inzwischen neue Vereine gefunden haben. Wir haben auch mit diesen Spielern gesprochen, aber es gab immer etwas, was nicht gepasst hat. Wichtig ist, dass wir die Defizite der vergangenen Saison kennen. Da geht es um das Thema Geschwindigkeit, Durchschlagskraft und offensive Klasse. Wir lassen uns nicht treiben, sondern müssen Geduld haben, um das beste Ergebnis für Fortuna zu erreichen. Und die haben wir. Wir werden zum Trainingsstart einige neue Spieler haben, aber lassen uns auch die Möglichkeit, noch für danach Kaderplätze offen zu lassen.

Der Kader ist noch nicht komplett, trotzdem haben Sie mit Platz sechs oder besser ein ambitioniertes Saisonziel genannt. Wie gehen sie mit der Diskrepanz um?

Schäfer: Wir kennen unseren Kader. Die Sorge, dass wir Leistungsträger abgeben müssen, besteht nicht mehr. Jedenfalls würden wir adäquaten Ersatz bekommen, weil wir das jetzt selbst in der Hand haben. Wir waren ja jetzt schon mit diesem Kader nahe an diesem Ziel. Der Sechste hatte nur vier Punkte mehr als die Fortuna. Es hängt also nicht nur von den Neuzugängen ab. Andererseits orientieren wir uns mit unsere Suche an Spielern, die uns helfen, dieses Ziel zu erreichen. Wir nehmen nicht jeden. Ohnehin wird es in der Liga in der kommenden Saison noch enger werden. Viel hängt dann auch vom Verlauf der Saison ab. Wir wollen oben mit dabei sein.