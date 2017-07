Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf feiert den Start der neuen Saison 2017/18 als familienfreundliches Straßenfest. Am Samstag, 22. Juli, finden ab 11:00 Uhr der Familientag, ein Testspiel gegen Sporting Charleroi (Anstoß: 17:30 Uhr) und die Fanparty (ab 19:30 Uhr) in Fortunas Heimat am Flinger Broich statt.

Das Straßenfest mit vielen Aktionen startet um 11:00 Uhr rund um den Flinger Broich. Eine Stunde später wird die komplette Mannschaft den Besuchern präsentiert. Im Anschluss daran besuchen die Spieler die einzelnen Event-Module, an denen zahlreiche Partner der Rot-Weißen zu Mitmach-Aktionen einladen. Hier werden auch die Autogrammjäger auf ihre Kosten kommen.

Anschließend ist der belgische Erstligist Sporting Charleroi 17:30 Uhr zu Gast im Paul-Janes-Stadion. Tickets für das Spiel können ab Donnerstag in den Fortuna-Fanshops am Burgplatz und am Flinger Broich sowie über den Supporters Club Düsseldorf (SCD) erworben werden. Im Anschluss an die Partie werden die Profis gemeinsam mit den Fans in die neue Saison feiern.

Los geht die Fanparty ab 19:30 Uhr direkt neben Fortunas Nachwuchsleistungszentrum auf dem Gelände am Flinger Broich, auf dem einst der SC Flingern zuhause war. Der Eintritt ist frei. red