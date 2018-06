Mit dem Trainingsbeginn am nächsten Montag startet der Bundesliga-Aufsteiger in die Saison. Im ersten Teil des WZ-Interviews sagt Vorstandschef Robert Schäfer, wie der Club das Abenteuer Bundesliga angeht.

Düsseldorf. Am 22. März 2016 ist Robert Schäfer bei Fortuna Düsseldorf als neuer Vorstandsvorsitzender angetreten, um den Verein wieder langfristig in die Fußball-Bundesliga zu führen. Etwas mehr als zwei Jahre später hat er das Zwischenziel erreicht. Welche weiteren Ziele der 42-Jährige noch mit Fortuna hat, lesen Sie in unserem großen zweiteiligen Interview.

Herr Schäfer, wie präsent sind noch das Kribbeln und die Freude über den Aufstieg in die Bundesliga?

Robert Schäfer: Der zeitliche Abstand wird größer und der Aufstieg und die Meisterschaft beginnen so langsam Geschichte zu werden. Aber innerlich ist dieses Gefühl der Euphorie noch da. Der erste Titel nach 38 Jahren ist schon etwas Besonderes. Die Szenen und Momente in Dresden und in Nürnberg und dann die Feier auf dem Rathaus-Balkon mit den Toten Hosen sind unvergesslich und kommen immer wieder hoch. Mit der Konzentration aufs tägliche Arbeiten und die neue Saison nimmt der Abstand zu, aber es ist noch alles im Prozess.

Geht das in Vorfreude über?

Schäfer: Ja, so ist es, die ersten Spieler sind bereits verpflichtet. Jetzt kommt so ein Kribbeln mit der Frage, wie weit geht das in der Bundesliga. Das ist ein schönes Gefühl, gepaart mit der Freude, wie weit wir jetzt schon mit der Kaderplanung und den Rahmenbedingungen für die Saison sind. Ich freue mich darauf, zu erleben, wie unsere Jungs sich im Wettbewerb mit anderen Bundesliga-Vereinen bewähren und entwickeln werden.

Wie sehen Sie Ihren Anteil am Aufstieg?

Schäfer: Natürlich waren die Mannschaft und das Trainerteam ausschlaggebend. Wir haben jedenfalls von außen nicht gestört (Schäfer lacht). Das war wichtig, und ist bei einigen anderen Vereinen nicht so gewesen. An unseren Erfolg haben alle gemeinsam mitgearbeitet, die Mitarbeiter, die Gremien, der Aufsichtsrat und der Vorstand. Bei aller Aufregung um die Fortuna, haben wir uns immer auf die Kernthemen konzentrieren können. Es hat Fortuna nach vorne gebracht, dass alle vertrauensvoll zusammengearbeitet haben. Die ernst gemeinten Sorgen von außen unter dem Motto ,Ihr dürft das jetzt nicht verderben’ haben wir trotzdem nicht auf die leichte Schulter genommen. Aber wir haben es geschafft, die typischen Vorurteile gegenüber Fortuna zu entkräften: Wir sind nicht in der Rückrunde schwächer geworden, wir haben nicht gegen kleinere Gegner verloren, und wir haben Spiele umgebogen. Wir waren davon überzeugt, dass die Angst von außen unbegründet war. Nervös waren wir nie, wir haben uns aber immer hinterfragt, weil wir sehr selbstkritisch sind. Die Fans können sicher sein, dass wir uns auch den kritischen Fragen stellen, die sie bewegen.