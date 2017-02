Düsseldorf. Es wird die Premiere für Robert Schäfer am Rosenmontag sein. Der Vorstandsvorsitzende hat zwar Erfahrung im Karneval, selbst in Düsseldorf hat er bereits am Zugweg gestanden, aber eine Fahrt mit einem Wagen im Rosenmontagszug erlebt der Fortuna-Boss zum ersten Mal. „Ich werde alles an Süßigkeiten werfen, was ich oben auf dem Wagen in die Finger kriege“, sagte Schäfer am Montag bei der Präsentation des Fortuna-Karnevalwagens. „Wir werden unseren Teil zum Gelingen des Rosenmontags beitragen.“

Zum vierten Mal ist die Fortuna also nicht nur dabei, sondern mittendrin im Düsseldorfer Rosenmontagszug. Wer alles mitfahren wird, darum macht Fortunas „Karnevals-Beauftragte“ Claudia Becker noch ein Geheimnis. Aber es sickerte durch, dass auf dem Wagen, den Jacques Tilly entworfen hat, neben Schäfer auch Cheftrainer Friedhelm Funkel und Mannschaftskapitän Oliver Fink an Bord sein und den närrischen Tag aus nächster Nähe erleben werden.

Fünf weitere Spieler wurden bereits „nominiert“ für die Starting Six auf dem Wagen, aber die wissen offenbar selbst noch nichts von ihrem Glück. Ein Training soll übrigens gleichzeitig nicht stattfinden. „Fortuna gehört wie der Karneval und das Altbier zu Düsseldorf“, erklärte Prinz Christian III bei der Präsentation. Vom Wagen war Düsseldorfs Tollität sehr angetan, und der Fortuna ist der Handballer sehr zugetan. „Auch der Fortuna wünsche ich noch eine gute Session“, sagte der Prinz, um sich gleich zu verbessern. „Saison meinte ich natürlich. Und sie sollen noch ein paar Tore mehr schießen.“ kri