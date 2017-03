Profis übernehmen erneut Pferde-Patenschaften. Nach dem Sieg 2016 mit Mighty Mouse setzt Bellinghausen nun auf Fair Mountain.

Düsseldorf. Bei Fortuna Düsseldorf haben sie in den vergangenen Jahren so manches Mal aufs falsche Pferd gesetzt. Zumindest außerhalb von Pferderennen. Mancher Profi des Fußball-Zweitligisten lag aber auch mal genau richtig. „Wer hat 2016 noch einmal mit seinem Pferd gewonnen? Ach ja, das war ich“, sagte Axel Bellinghausen am Donnerstag bei der Pressekonferenz im Vorfeld des fünften Fortuna-Renntages auf der Galopprennbahn auf dem Grafenberg und hatte damit die Lacher auf seiner Seite.

Inzwischen ist es gute Tradition, dass Spieler und Mitglieder aus dem Funktionsteam in einem der Rennen am Sonntag (ab 13 Uhr) Patenschaften für Pferde übernehmen. „Druck als ,Titelverteidiger’ verspüre ich keinen“, erklärte Bellinghausen am Donnerstag mit einem Augenzwinkern. „Aber ich würde natürlich gerne wieder gewinnen.“

Nach seinem Erfolg mit „Mighty Mouse“, einem neunjährigen Wallach, der in diesem Jahr Anderson Lucoqui als Glücksbringer an der Seite hat, wurde dem 33 Jahre alten Publikumsliebling „Fair Mountain“ zugelost. Für Sascha Smrczek eine erfolgversprechende Kombination: „,Fair Mountain’ ist in meinen Augen der Favorit“, sagte der Düsseldorfer Galopptrainer.

Bellinghausen hat sich nach eigener Aussage seit seiner Rückkehr zur Fortuna im Jahr 2012 immer häufiger mit dem Galoppsport auseinandergesetzt. „Ich persönlich und wir als Mannschaft sind immer sehr gerne auf dem Grafenberg. Die Atmosphäre ist immer nett und entspannt.“ Intern dürfte es aber sicherlich auch am Sonntag wieder ein gesundes Konkurrenzdenken unter den Spielern geben, wenn unter anderem auch Adam Bodzek, Oliver Fink, Julian Schauerte und Taylan Duman mit „ihren Pferden“ im Hauptrennen des Tages an den Start gehen.

„Die Jungs dürfen ja nicht auf ihre eigenen Spiele wetten“, sagt Fortunas Finanzvorstand Paul Jäger. „Aber auf der Galopprennbahn dürfen sie mal was setzen. Das gehört in diesem Rahmen auch dazu.“

Dazu gehört auch, dass Fortuna-Mitglieder nur 95 Cent Eintritt zahlen und die Profis eine Autogrammstunde geben. Das vom Reiter- und Rennverein organisierte Rahmenprogramm bietet vor allem für Kinder einiges – unter anderem Torwandschießen und Ponyreiten.