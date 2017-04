Zwölf Mannschaften müssen aktuell noch zittern. Für die Düsseldorfer gilt das auch – aber nicht zum Ende der Saison.

Düsseldorf. Sieben Punkte trennen den Tabellensiebten 1. FC Heidenheim nach 28 Spieltagen in der 2. Fußball-Bundesliga von Platz 17, dem ersten direkten Abstiegsplatz, auf dem derzeit der FC St. Pauli steht. Zwölf Mannschaften müssen demnach noch zittern. Auch Fortuna Düsseldorf. Als Zehnter mit 34 Zählern verfügt das Team von Trainer Friedhelm Funkel in der Großveranstaltung Abstiegskampf allerdings über eine gute Ausgangsposition vor den ausstehenden sechs Begegnungen. Nach dem Erfolg in Karlsruhe vor dreieinhalb Wochen sah es schon fast so aus, als könnte nichts mehr passieren. Nun beträgt der Vorsprung aber nur noch vier Punkte. „Unsere Ausbeute aus den letzten drei Spielen war dürftig. Wir hatten das immer im Hinterkopf, dass wir weiter etwas holen müssen“, sagt Kapitän Oliver Fink.

Seit der Wiedereinführung der Relegation in der Saison 2008/2009 genügten immer 38 Punkte, um sowohl den direkten Abstieg als auch die Relegation zu vermeiden. Die WZ wirft einen Blick voraus.

Diese Teams halten die Klasse:

Heidenheim, Nürnberg, Bochum und Kaiserslautern werden sich ihre Zugehörigkeit zur 2. Bundesliga für eine weitere Saison sichern. Gleiches gilt für die Fortuna, die aus ihren sechs verbleibenden Spielen mindestens sechs Punkte holen wird und mit der magischen 40 wahrscheinlich bereits am vorletzten Spieltag definitiv gesichert ist.

Kandidaten für die Relegation:

Würzburg, Sandhausen, 1860 München und Aue – eines dieser vier Teams muss wohl oder übel in die Relegation. Die beste Ausgangsposition besitzt Sandhausen mit 34 Punkten. Die anderen drei Clubs haben 32 Zähler auf dem Konto. Würzburg wartet in der Rückrunde aber weiterhin auf den ersten Sieg und könnte durch Niederlagen gegen direkte Konkurrenten (St. Pauli und Aue) und den dramatischen Abwärtstrend der heißeste Kandidat für Platz 16 sein.

Direkte Absteiger:

Das aktuelle Schlusslicht aus Karlsruhe (bereits acht Punkte auf den Relegationsplatz) und Bielefeld wird den bitteren Gang in die Drittklassigkeit antreten müssen.