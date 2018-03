Zum Zweitliga-Spiel MSV Duisburg gegen Fortuna Düsseldorf werden am Sonntag rund 30.000 Zuschauer erwartet. Die Bundespolizei appelliert an die Anhänger beider Vereine, sich für den Fußball und gegen die Gewalt auszusprechen. Fast 5000 Fans werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, die Bundespolizei überwacht deren An- und Abreise. Zur Anreise wird ein Entlastungszug vom Düsseldorfer Hauptbahnhof ab Gleis 6 um 11.03 Uhr eingesetzt. Für die Rückreise ist um 16.08 Uhr von Gleis 1 in Duisburg-Schlenk ein Entlastungszug nach Düsseldorf vorgesehen, berichtet die Bundespolizei. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verwendung von Pyrotechnik auch in Zügen und an Bahnhöfen nicht erlaubt ist. Anpfiff zum Spiel ist um 13.30 Uhr. ull/red