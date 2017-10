Fortunas Shootingstar Neuhaus trifft am Dienstag im Pokal-Derby gegen Mönchengladbach auf den Verein, bei dem er unter Vertrag steht.

Düsseldorf. Florian Neuhaus fiebert dem DFB-Pokalspiel zwar entgegen, nach außen hin wirkt der junge Fußball-Profi der Düsseldorfer Fortuna allerdings völlig gelassen. So als hätte er bereits Dutzende von Derbys hinter sich gebracht. „In den Medien wird im Vorfeld ja viel geschrieben“, sagt der 20-Jährige fast beiläufig. „Für mich ist das ein normales Spiel wie jedes andere auch, bei dem ich meine Leistung bringen muss.“

Das ist natürlich arg untertrieben. Schließlich trifft Neuhaus mit seiner Fortuna auf den alten Rivalen Borussia Mönchengladbach. Das Stadion wird ebenso ausverkauft wie stimmungsvoll sein. Und als wäre das nicht schon genug Aufregung, kommt für Neuhaus der Umstand hinzu, dass er im Sommer einen Vertrag beim Gegner, der ihn gleich nach Düsseldorf verlieh, bis 2021 unterschrieben hat.

Die Zukunft im Fohlenstall ist für den äußerst talentierten Mittelfeldspieler gerade entsprechend weit weg. Derzeit interessiert ihn nur die Situation bei Fortuna Düsseldorf. Und die kann Neuhaus als Tabellenführer der 2. Bundesliga durchaus genießen. „Ich habe noch große Ziele mit der Fortuna. Die will ich erreichen, alles andere kommt mit der Zeit.“

Von Gladbach hat Neuhaus bisher wenig gesehen. Er war zur Vertragsunterzeichnung dort und hat sich das erste Ligaspiel der Borussia gegen den 1. FC Köln (1:0) angeschaut. Ausgerechnet während dieses Derbys hatte der 20-Jährige, auf der Tribüne sitzend, per SMS von Freunden erfahren, dass er mit der Fortuna im Pokal gegen seinen „eigentlichen Verein“ antreten muss.

Dessen 1:5-Pleite am Samstag gegen Leverkusen hat er sich diesmal vom heimischen Sofa aus angesehen. „Das hat für uns wenig Bedeutung. Wir wissen, was uns erwartet, wenn wir dieser spielstarken Mannschaft gegenüberstehen“, erklärt Neuhaus. „Unterschätzen geht einfach nicht, dafür ist die Qualität der Borussia deutlich zu hoch.“

Diese spielerischen Möglichkeiten will Neuhaus mit seinen Kollegen am Dienstag in der Arena möglichst einschränken. Nach vorne und in der Defensive habe die Fortuna ebenfalls ihre Qualitäten, um dagegenhalten zu können, sagt er. „Es bleibt aber dabei, dass es für uns ein Bonusspiel ist, weil wir uns auf die 2. Liga konzentrieren“, sagt der 20-Jährige. „Wir freuen uns sehr darauf und werden uns zerreißen. Das wird ein Superspiel.“