Düsseldorf. Kleinschrift – Besonders gute Augen mussten die Zuschauer haben, um die Minischrift auf der Anzeigentafel lesen zu können. Immerhin war Stadionsprecher André Scheidt ja auch noch da und las vor, was oben (kaum) zu lesen war.

Untergrund – Seit Beginn der Tätigkeit von Cheftrainer Friedhelm Funkel ist es nun der fünfte Rasen, der sich in der Arena bemüht, ein ordentlicher Untergrund für die Spielfreude der Fortuna-Profis zu sein. „Der erste, vierte und jetzt hoffentlich auch der fünfte Rasen sind sehr gut“, meinte jedenfalls Fortunas Cheftrainer.

Aufgeschnappt am Spielfeldrand

Flyer – Fortunas Ultras und der Supporters Club Düsseldorf 2003, der Dachverband der organisierten Fortuna-Fans, haben sich am Montagabend mit einem Flyer an die anderen Anhänger des Zweitligisten gewendet. Darauf monieren sie die Entscheidungen der Vereinsführung an, die ihnen seit Jahren gewährte Rechte einschränkt. Unter anderem wurden ihnen die Arbeitskarten entzogen, auch die Lagerräume der Fan-Artikel innerhalb der Arena dürfen nicht mehr wie bisher von den Fans genutzt werden.

Drei Kapitäne - Über eine Bauchmuskelverletzung hatte Oliver Fink am Anfang der Woche geklagt und im Training kürzer getreten. Am Montag lief er als Kapitän auf. Bereits nach 20 Minuten verletzte er sich aber bei einem Kopfball-Duell und musste wenig später ausgewechselt werden. Auch der Ersatzkapitän ging vorzeitig: Adam Bodzek wurde nach 61 Minuten ausgewechselt. Der dritte Kapitän des Abends war dann Marcel Sobottka.