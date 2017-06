Oliver Fink denkt auch mit 35 Jahren noch nicht ans Aufhören. Der Kapitän der Fortuna hat noch viel zu viel Spaß am Fußball, um nach der kommenden Saison aufzuhören.

Düsseldorf. Vor wenigen Tagen ist Oliver Fink 35 Jahre alt geworden. Es sind zwar ein paar graue Haare mehr geworden. Aber das lag an der abgelaufenen zuletzt noch nervlich aufreibenden Saison wohl mehr, als am gesundheitlichen Status des Fortuna-Kapitäns. Wir hatten die Gelegenheit mit Oliver Fink zu sprechen – zwischen Urlaub und dem Besuch seiner Familie und Freunden in Oberbayern.

Herr Fink, sind Sie eine Woche vor Trainingsstart bereits wieder ausreichend erholt?

Oliver Fink: Ich freue mich schon wieder auf den Ball und das Training. Andererseits reichen die Tage gar nicht aus, um die ganze Familie und all die alten Freunde zu sehen.

Wie nötig war der Urlaub denn nach dieser anstrengenden Saison?

Fink: In der ersten Woche war ich froh, etwas anderes zu sehen. Dann war der Urlaub am Meer (Kroatien) sehr entspannend, aber erstaunlich schnell habe ich Düsseldorf und den Fußball wieder vermisst.

Gibt es da auch eine besondere Spannung und Vorfreude, weil es Ihre letzte Zweitliga-Spielzeit wird?

Fink: Mal abwarten, was die Zeit bringt. Eine Abschiedstournee wird es für mich jedenfalls nicht geben. Dazu macht mir der Fußball noch viel zu viel Spaß. Und ich merke einfach, dass mein Körper da auch noch mitspielt. Denn ich muss mich jedenfalls nicht quälen, um in bester körperlicher Verfassung zu bleiben. Klar, es gibt leichte körperliche Einschränkungen, aber es bleibt für mich nun mal ein Traumjob, den ich auch noch etwas länger ausüben könnte. Die Frisur wird zum Trainingsstart dann auch wieder kürzer, so dass man die grauen Haare nicht so leicht erkennt.

Und im Urlaub haben Sie wie immer eifrig an der Fitness gearbeitet?

Fink: Wir haben wieder einen Plan vom Trainerstab mitbekommen. Ich habe auch das Bedürfnis, nach den ersten beiden Wochen Regeneration körperlich wieder in Wallung zu kommen. Die Intervallläufe zur Grundlagenausdauer sind mir so ziemlich leichtgefallen.

Das heißt, der Laktattest wird wieder eine Fink-Demonstration?