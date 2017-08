Sobottka kommt trotz seines Tores nicht so richtig ins Spiel.

Michael Rensing war nach einer guten halben Stunde der Retter, als er mit einer starken Fußabwehr gegen Khelifi rettete. Vor dem 1:1 wehrte er zwar ab, war dann aber machtlos. Hielt sein Team mit guten Paraden im Spiel. Note: 2-

Andre Hoffmann ist immer noch nicht in der Form, die er in der 2. Liga zeigen muss. Offensichtlich fehlt es ihm an Liga-Wettkampf-Praxis. Note: 4+

Kaan Ayhan war gewohnt stark im Zweikampf. Spielte aber einige Fehlpässe und hatte Probleme in der Abstimmung mit den Nebenleuten. Note: 3-

Niko Gießelmann agierte mit großer Dynamik, bereitete das 1:0 vor und war der beste Spieler der Dreierkette. Wenn er sich nach vorne einschaltete, wurde es gefährlich. Bester Feldspieler, obwohl er den schnellen Khelifi nicht immer unter Kontrolle hatte. Note: 3+

Marcel Sobottka fiel der Ball vor dem 1:0 vor die Füße. So richtig kam er aber nicht ins Spiel, weil er seine Dynamik und Antrittsschnelligkeit zu selten einsetzte. Note: 3-

Adam Bodzek war kampfstark, robust und spielte einfach zu viele Fehlpässe. Mit seinen Diagonalpässen traf er selten den eigenen Mann und leitete mehrfach Konter des Gegners ein. In der Balleroberung selten glücklich. Er bekam nicht so recht den Zugriff auf die Gegenspieler. Note: 4

Jerome Kiesewetter konnte seine Stärke auf dem Flügel überhaupt nicht ausspielen. Er arbeitete viel nach hinten, machte zwar nicht alles richtig, aber er enttäuschte nicht. Note: 4+

Oliver Fink musste bereits in der ersten Hälfte verletzt raus. Zuvor hatte er seine „normale“ Leistung gebracht. Note: 3

Lukas Schmitz interpretierte seine Rolle als Außen zu wenig aktiv. Er wartete ab, statt sich mehr anzubieten und den Ball zu fordern. Mit einem seiner Schüsse hatte er Pech, seine Flanken sind immer noch verbesserungswürdig. Doch eine Vorarbeit passte: die vor dem 2:2-Ausgleich. Note: 3-

Ihlas Bebou profitierte von seiner Schnelligkeit, er erreichte viele Bälle, aber richtig torgefährlich wurde er zu selten. Sein Zusammenspiel mit Hennings ist deutlich verbesserungswürdig. Immerhin war er ein ständiger Unruheherd. Note: 3

Rouwen Hennings war beweglich, eroberte Bälle, aber auch er ließ echte Torgefahr vermissen. Dafür arbeitete er fleißig in der Defensive mit. Note: 4+

Florian Neuhaus machte seine Sache nicht schlecht, aber er muss mehr den Mut zum Abschluss entwickeln. Als er diesen zeigte, stand es 2:2. Note: 3

Havard Nielsen fehlt ganz offensichtlich die Spielpraxis. Zudem musste er hinter den Spitzen agieren. Note: 4

Schiedsrichter Dingert leitete unauffällig und an der langen Leine. Er hatte wenig Probleme mit der fairen Partie. Beim 1:2 sah er gleiche Höhe. Note: 2-