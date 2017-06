Düsseldorf/Wiesensee. Der Wechsel hatte sich angebahnt - nun ist er perfekt: Florian Neuhaus kommt bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag und wird zunächst an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. Schon morgen, 1. Juli, soll er nach Informationen unserer Zeitung im Fortuna-Trainingslager am Wiesensee/Westerwald aufschlagen, um sich mit der Mannschaft auf die kommende Saison vorzubereiten.

Sowohl für Gladbach, als auch für Fortuna macht der Transfer Sinn: Beide Mannschaften setzten auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Zur neuen Saison hat die Borussia bereits mit Denis Zakaria (20), Mickael Cuisance (17) und Leihspieler Reece Oxford (18) vielversprechende Juwele unter Vertrag genommen. Zudem hat die Fortuna in jüngster Zeit mit Kerem Demirbay (23) und Kevin Akpoguma (22) bewiesen, dass sie aufstrebende Talente weiter formen und entwickeln kann.

„Florian Neuhaus ist ein sehr interessanter junger Spieler, der in der vergangenen Saison den Durchbruch im Profifußball geschafft hat. Für ihn ist es wichtig, auf hohem Niveau weitere Spielpraxis zu sammeln, die soll er im nächsten Jahr in Düsseldorf bekommen“, sagte Borussias Sportdirektor Max Eberl nach der Verpflichtung.

Florian Neuhaus kam in der vergangenen Saison bei 1860 München in zwölf Zweitligaspielen und einem DFB-Pokalspiel zum Einsatz, in der deutschen U20-Nationalmansnchaft bestritt er sechs Länderspiele.red