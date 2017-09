Für Florian Neushaus war sein Tor zum 3:2-Erfolg gegen Berlin unhaltbar. Es war bereits sein drittens Saisontor für den Ex-Münchener, der von der Borussia Mönchengladbach an die Fortuna ausgeliehen wurde.

Düsseldorf. Für Florian Neuhaus war es völlig klar: „Mein Tor zum 3:2 war unhaltbar“, sagte der 20 Jährige zu seinem Treffer in der 90. Minute, der den 3:2-Erfolg der Fortuna über Union Berlin besiegelte – obwohl Torhüter Jakob Busk dabei alles andere als gut ausgesehen hatte. Das wusste auch Neuhaus, als er sagte: „Ach nein, das müssen andere beurteilen, ich bin einfach nur superglücklich, dass der Ball reingegangen ist.“

Das konnte er auch. Denn Neuhaus war im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga der alles überragende Spieler, der sich mit dem Siegtreffer für eine phänomenale Leistung belohnte. Es war bereits sein drittes Saisontor und letztlich der Beleg dafür, dass er und die Fortuna derzeit immer bis zur letzten Sekunde an einen Erfolg glauben. „Wenn ich mir das hätte wünschen können, wie es bisher gelaufen ist, wäre alles so gekommen, wie es jetzt tatsächlich gelaufen ist“, sagte der Ex-Münchner, der von Borussia Mönchengladbach für diese Saison an die Düsseldorfer ausgeliehen ist. „Ich habe immer dran geglaubt, dass wir das Spiel gewinnen können. Das haben wir alle, sonst geht so etwas auch nicht“, sagte Neuhaus mit entwaffnender Logik.

Erstaunlich ist, wie sich der 20-Jährige auf dem Platz bewegt. Er spielt genau so mutig wie überlegt, und er traut sich Dinge zu, die im Augenblick fast alle funktionieren. „Bei mir läuft es einfach. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Es eigentlich nur Fußball. Und da muss man sich auch mal etwas zutrauen“, sagt er mit einem breiten Grinsen.

Friedhelm Funkel stellt die Spieler heraus, die nicht dabei waren

Friedhelm Funkel durfte gestern aber niemand auf einzelne Spieler ansprechen – auch nicht auf die starke Leistung seines Youngsters. Bereits in der Pressekonferenz hatte er erklärt, dass zu dieser Mannschaft auch all diejenigen zählen, die gestern auf der Bank gesessen oder noch nicht einmal im Kader gestanden hatten. Er nannte alle Spieler namentlich und bedankte sich bei ihnen, dass sie so gut mitziehen. Damit erklärt der Trainer die augenblickliche Stärke der Fortuna: „Der Zusammenhalt ist großartig, wie die Spieler, die derzeit nicht spielen, mit der Situation umgehen, ist einfach fantastisch“, sagte Funkel. „Wenn man bedenkt, dass in der Startelf gegen Berlin sechs neue Spieler standen und im Kader sogar von 18 Spielern neun, ist das ein Beweis dafür, wie gut der Teamgeist ist und wie gut die Neuen aufgenommen wurden. Das habe ich selten so erlebt“ Es gebe keinen Neid, sondern alle arbeiten an einem großen Ziel.

Das Ziel nannte Funkel aber nicht beim Namen. „Die 13 Punkte nach acht Spielen sind gut. Ich hatte es aber bereits erklärt: Erst nach acht, neun Spielen können wir mehr über das sagen, was wir erreichen können“, sagte der Trainer, der nichts von der Aufstiegschance wissen möchte und die Tabellenführung trotz der drei Punkte Vorsprung als Momentaufnahme sieht.

Aber die taktischen Änderungen, die diesmal aus einer Dreierkette wieder eine Viererkette machten, funktionieren. „So sieht man, dass wir auch mit einem nominellen Stürmer in der Mannschaft drei Tore erzielen können.“

Am Ende gab Funkel zu, dass auch er nach diesem Spiel geschafft sei. Mit Fortuna erlebt dieser so erfahrene Trainer eben immer etwas Neues. So zählte Funkel am Spielfeldrand zu den Aktivsten. Dass er dort so mitfiebert, macht ihn nicht unsympathisch.