Zum Saisonauftakt trennen sich die Düsseldorfer 2:2 (1:1) von Eintracht Braunschweig.

Düsseldorf. Ein Saisonstart verbindet sich immer mit neuen Hoffnungen und Zielen. Im fünften Zweitligajahr in Folge haben die Verantwortlichen bei Fortuna Düsseldorf die Hoffnung, die in der vergangenen Saison eklatante Heimschwäche beenden zu können. Als Ziel wurde vom Vorstandsvorsitzenden Robert Schäfer ein Platz unter den ersten Sechs ausgerufen. Der Start in die Spielzeit 2017/18 bescherte den Rot-Weißen am Montagabend ein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig, das als Tabellendritter der zurückliegenden Runde in der Relegation an Bundesligist VfL Wolfsburg gescheitert war und damit den Sprung ins Fußball-Oberhaus nur knapp verfehlte.

Am Ende eines abwechslungsreichen Spiels stand es vor 25 492 Zuschauern 2:2. Die Treffer von Marcel Sobottka (9.) und Joseph Baffo (35.) führten zu einem 1:1 zur Pause. Die ersten 25 Minuten gehörten den Düsseldorfern, dann wurden die Gäste stärker und kamen zum verdienten Ausgleich. Nach der Pause begann Braunschweig besser, ging durch Christoffer Nyman (60.) in Führung. Florian Neuhaus (79.) bewahrte die Fortuna vor einer Auftaktpleite.

Gießelmann bereitet den Führungstreffer vor

Umfrage Fortuna spielt 2:2 gegen Braunschweig - Bewerten Sie die Spieler! Abstimmen

Trainer Friedhelm Funkel hatte in der Vorbereitung immer wieder betont, dass er aufgrund von mehr personellen Möglichkeiten nun auch taktisch variabler sei. Die in den Testspielen häufig erprobte Dreierkette in der Defensive war von vielen Beobachtern erwartet worden – und der 63-Jährige entschied sich tatsächlich für diese. Mit Zugang Niko Gießelmann, André Hoffmann und Kaan Ayhan.

Dass Gießelmann aber nicht nur defensive Qualitäten besitzt, stellte er vor dem 1:0 eindrucksvoll unter Beweis. Der aus Fürth nach Düsseldorf gekommene Linksfuß ließ gleich zwei Braunschweiger stehen und bereitete den Treffer von Sobottka vor. Eintracht-Torhüter Jasmin Fejzic konnte die Hereingabe Gießelmanns nicht festhalten, Sobottka musste nur noch einschieben.

Das Tor gab der Funkel-Elf spürbar mehr Sicherheit, die Fortuna war und blieb in den ersten 25 Minuten die aktivere Mannschaft. Lukas Schmitz (22.) verpasste das 2:0, als sein leicht abgefälschter Schuss die Querlatte streifte. Auf Seiten der Gäste hatte Jan Hochscheidt kurz zuvor den ersten Schuss abgegeben, der Michael Rensing jedoch vor keinerlei Probleme stellte. Gefährlicher wurde es da schon bei der Möglichkeit für Salim Khelifi (32.). Braunschweig übernahm nun zusehends das Kommando und kam nach einer Freistoßvariante, die die Fortuna komplett überraschte, durch Baffo zum Ausgleich.

Fortuna

Braunschweig

Statistik

Spielfazit

Stimmung im Stadion Rensing – Ayhan, Hoffmann, Gießelmann – Bodzek (61. Nielsen), Sobottka – Kiesewetter, Fink (39. Neuhaus), Schmitz – Bebou, Hennings (69. Kujovic) Im Kader Wolf – Bormuth, Schauerte, Neuhaus, Lovren, Kujovic, Nielsen Fejzic – Baffo, Valsvik, Breitkreutz – Moll, Boland – Khelifi (66. Hernandez), Hochscheidt, Reichel – Zuck, Kumbela (52. Nyman / 89. Samson) Schiedsrichter Christian Dingert (Lebecksmühle) Zuschauer 25.492 Tore 1:0 (9.) Sobottka, 1:1 (35.) Baffo, 1:2 (60.) Nyman, 2:2 (79.) Neuhaus Gelbe Karten Nielsen / Moll, Hochscheidt, Zuck Gelb-Rote Karte Moll (Braunschweig/81.) Beste Spieler Niko Gießelmann (Fortuna) / Salim Khelifi (Braunschweig) Spielnote 3+ Beide Teams hatten ihre guten und schlechten Phasen. Das 2:2 geht am Ende in Ordnung. Auch ohne Lautsprecheranlage war die Stimmung auf der Südtribüne gut, wenngleich es in der Arena – auch zum Saisonstart – schon stimmungsvollere Heimspiele gab. Insgesamt hätte sich auf Seiten der Düsseldorfer niemand über mangelhafte Unterstützung beschweren dürfen.

Die nächste negative Nachricht gab es nach 39 Minuten: Kapitän Oliver Fink verließ angeschlagen den Platz, für ihn kam Florian Neuhaus.

Neuhaus kontert Nymans Treffer

Auch nach dem Wechsel hatten die Gäste das Momentum eher auf ihrer Seite. Belohnt wurden die Bemühungen nach einer Stunde mit dem 2:1 durch den kurz zuvor eingewechselten Christoffer Nyman, der nach sehenswerter Kombination über Jan Hochscheidt, Hendrick Zuck und Quirin Moll keine Mühe hatte, den Ball aus zehn Metern an Rensing vorbei ins Tor zu drücken.

Die Aktionen der Fortuna wurden unsicherer und hektischer. Aber plötzlich legten die Hausherren den Schalter noch einmal um. Nach schöner Vorarbeit von Lukas Schmitz glich Neuhaus zum 2:2 aus. Jetzt warfen die Düsseldorfer alles nach vorne, doch die Braunschweiger retteten den einen Zähler. Unter dem Strich ist das 2:2 in Ordnung.