Düsseldorf. Die Fortuna-Spieler Florian Neuhaus und Anderson Lucoqui wurden vom DFB für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Während Neuhaus den Kader der U21 für zwei EM-Qualifikationsspiele gegen Israel und Kosovo verstärken soll, darf Lucoqui mit der U20 gegen Portugal und Polen spielen. Das gab die Fortuna am Donnerstag bekannt. Auch Kaan Ayhan geht auf Länderspielreise. Der Verteidiger trifft mit der Türkei am 23. März auf Irland und am 27. März auf Montenegro.

Mittelfeldspieler Neuhaus wechselte im Sommer von 1860 München zu Borussia Mönchengladbach und wurde direkt an die Fortuna ausgeliehen. In 21 Ligaspielen für die Düsseldorfer gelangen ihm fünf Treffer und zwei Vorlagen. Mit Ende des Leihvertrages im Sommer wird Neuhaus nach Gladbach zurückkehren.

Linksverteidiger Lucoqui wurde 2016 von der U19 in den Profikader der Düsseldorfer befördert. In der 2. Bundesliga kam er seitdem in drei Spielen zum Einsatz. red