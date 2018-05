In allen Kategorien sind noch ausreichend Dauerkarten verfügbar. Keine Kategorie, egal ob Stehplatz- oder Sitzplatz-Bereich, ist bislang ausverkauft. Nach der ersten Dauerkartenverkaufsphase sind noch circa 16.000 Saisontickets erhältlich.

Alle bereits bestätigten Bestellungen behalten ihre Gültigkeit. Als bestätigt gilt eine Dauerkarte, wenn beim Kauf im Fanshop ein Kassenbeleg ausgestellt wurde, beim Kauf über den Onlineshop eine Bestellbestätigung via E-Mail beim Fortuna-Fan eingegangen ist oder bei der Bestellung über die Ticket-Hotline eine Bestellbestätigung via E-Mail oder auf postalischem Weg verschickt wurde.

Die Fortuna empfiehlt allen Mitgliedern, sich ihre Dauerkarten im Onlineshop zu sichern, da die Wartezeit erfahrungsgemäß kürzer ist als in den Fanshops.

Soweit beim Abbruch möglich, haben alle vor den Fanshops am Flinger Broich oder am Burgplatz wartenden Fortuna-Fans ein nummeriertes Ticket erhalten. In der Reihenfolge der Nummerierung werden diese mit Start des Vorverkaufs in den Fanshops bevorzugt behandelt.

Alle Karten bzw. Bestellungen im Webshop, die nicht komplett durchgebucht wurden, sind zurückgesetzt worden.

Die Dauer des Mitglieder-Verkaufs wird nach dem Ausfall entsprechend angepasst. Mitglieder des Traditionsvereins aus Flingern genießen ihr Vorkaufsrecht für Dauerkarten von Montag, 28. Mai, 8:00 Uhr, bis Sonntag, 24. Juni, 23:59 Uhr. Sollten anschließend noch Dauerkarten erhältlich sein, beginnt der freie Vorverkauf am Donnerstag, 28. Juni.