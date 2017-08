Düsseldorf. Nachdem Flügelstürmer Ihlas Bebou offenbar zu Bundesligaaufsteiger Hannover 96 wechselt, hat die Fortuna bereits zwei neue potentielle Neuzugänge an der Angel. Laut dem "Express" handelt es sich dabei um Lüttichs Benito Raman sowie Takashi Usami vom FC Augsburg.

Nach Angaben der Zeitung sollen sich die Düsseldorfer mit dem Belgier Raman bereits einig sein. Demnach soll der 22-jährige Mittelstürmer rund zwei Millionen Euro Ablöse kosten. Der Verkauf von Bebou soll der Fortuna gut fünf Millionen Euro in die Kasse spülen. Eine Übereinkunft mit Ramans Club Standart Lüttich soll aber noch ausstehen.

Als Ersatz für Bebou handelt die "Bild" Takashi Usami als Kandidaten. Der 25-jährige, der bereits für Bayern München spielte, steht derzeit beim FC Augsburg unter Vertrag, kam in der aktuellen Saison aber noch nicht zum Einsatz. Der Japaner soll am Mittwoch den Medizincheck in Düsseldorf absolviert haben.

Mit Bebou werden wohl auch Özkan Yildirim und Maecky Ngombo die Düsseldorfer vor Ende der Transferfrist am Donnerstag verlassen. jp