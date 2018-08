Fortunas Trainer Friedhelm Funkel hat die Torwart-Frage zwei Tage vor dem Bundesliga-Start endlich beantwortet.

Düsseldorf. Lange hatte sich Friedhelm Funkel mit der Entscheidung in der Torwart-Frage Zeit gelassen. Bis zum Mittwochabend. Dann legte sich der Cheftrainer von Fortuna Düsseldorf fest, mit welchem Schlussmann er in die Fußball-Bundesligasaison startet. „Ich habe mich für Michael Rensing entschieden“, sagte der 64-Jährige bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Wer Funkel währenddessen ins Gesicht schaute, musste kein Psychologie-Studium absolviert haben, um zu erkennen, dass der Fortuna-Trainer mit Recht von einer „sehr schweren Entscheidung“ sprach. „Beide Torhüter sind gleich stark. Ich habe mit beiden gesprochen und mich letztlich von meinem Bauchgefühl leiten lassen“, erklärte Funkel.

Während der gesamten Saisonvorbereitung war es ein offenes Rennen zwischen Rensing (104 Bundesliga-Spiele) und Wolf (48). In den zehn Testspielen kam Rensing zu sechs Einsätzen: Gegen Eisbachtal, Meerbusch, Watford, Remscheid und Nijmegen spielte er über 90 Minuten. Im abschließenden Test beim VfL Benrath löste er zu Beginn der zweiten Hälfte seinen Konkurrenten Wolf ab, der gegen Wissen, Wegberg-Beeck, Al-Hillal und Florenz zwischen den Pfosten stand – wie auch im Erstrundenspiel im DFB-Pokal am vergangenen Sonntag in Koblenz.

„Natürlich hat Raphael damit gerechnet, dass er gegen Augsburg im Tor steht“, sagte Funkel. „Und er ist auch enttäuscht. Entscheidend ist aber, wie er damit umgeht. Er hat es professionell aufgenommen.“

Rensing hatte sich am vierten Spieltag der Aufstiegs-Saison (2:1 in Sandhausen) einen Rippenbruch zugezogen und war fortan zum Zuschauen gezwungen. Wolf erwies sich als hervorragender Vertreter und war in manchen Partien einer der entscheidenden Erfolgsgaranten der Fortuna.

Acht oder neun Positionen in der ersten Elf sind bereits klar

Nachdem die Torhüter-Frage beantwortet war, äußerte sich Funkel am Donnerstag auch zum Rest seiner Startaufstellung für das erste Bundesliga-Spiel der Fortuna seit mehr als fünf Jahren – wie gewöhnlich aber, ohne konkret zu werden. „Der Großteil der ersten Elf ist klar. Zwei oder drei Positionen gehen mir noch durch den Kopf“, sagte der Cheftrainer. Damit dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit die Mittelfeld-Zentrale mit den Kandidaten Marcel Sobottka, Alfredo Morales und Kevin Stöger gemeint gewesen sein. Ebenso die Besetzung der offensiven Außenbahnen. Dort hat Funkel mit Davor Lovren, Benito Raman, Dodi Lukebakio und Kenan Karaman gleich vier Optionen zur Verfügung. Für Takashi Usami, der laut Funkel noch rund 14 Tage Zeit benötigt, um seinen Trainingsrückstand aufzuholen, kommt ein Einsatz gegen Augsburg definitiv zu früh.

Gleiches dürfte für Marcin Kaminski gelten. Der Innenverteidiger aus Polen wird von der Fortuna für ein Jahr vom Liga-Konkurrenten VfB Stuttgart ausgeliehen – ohne Kaufoption. Nach Informationen dieser Zeitung hat der 26 Jahre alte Nationalspieler bereits den Medizincheck bei den Rot-Weißen absolviert. Kaminski soll den Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung weiter schüren, in der Kaan Ayhan und André Hoffmann (noch) gesetzt sein dürften.