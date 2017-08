Düsseldorf. Fortuna-Torhüter Michael Rensing hat sich eine Rippe angebrochen und fällt für das Topspiel gegen Sandhausen am Sonntag aus. Trainer Friedhelm Funkel muss im Spiel gegen die Sandhäuser damit auf einen wichtigen Rückhalt in seinem Team verzichten. Das teilten die Düsseldorfer am Mittwochmittag mit. red