Fortuna gewinnt 3:0 in Karlsruhe - Bewerten Sie die Spieler!

Mit dieser Mannschaft geht Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf in die neue Saison - klicken Sie sich durch das Team. mehr

Anzeige

Anzeige

Fortuna Düsseldorf kam am Mittwochnachmittag zur Autogrammstunde in die Stadtsparkasse Düsseldorf Berliner Allee. Kleine und große Fans kamen und brachten T-Shirts, Fahnen und Bilder mit, um sie von den Spielern signieren zu lassen. Und für das ein oder andere Selfie war auch noch Zeit. mehr

Fotogalerie

Fortuna verliert 1:2 gegen Braunschweig

Fortuna verpasst den zweiten Sieg in Folge und verliert nach einer über weite Strecken ordentlichen Leistung am Ende unverdient gegen eiskalte Niedersachsen. Im Montagsspiel zum Abschluss des 24. Spieltags, das die Fortuna am Ende unnötig mit 1:2 (1:0) verlor, zeigte sich einmal mehr, dass Funkels... mehr