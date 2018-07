Anzeige

Wegen des schlechten Wetters in Maria Alm ist das Fanfest von Fortuna Düsseldorf in Maria Alm zum örtlichen Fußballclub verlegt worden. Am Ende der Veranstaltung soll es zu Auseinandersetzungen gekommen sein. mehr

Keine Zeit zu Verschnaufen für die Spieler von Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf: In Österreich stehen am dritten Tag Taktik, Training und Testspiel auf dem Plan. mehr

Radfahren, laufen, Kraftübungen, Späßchen machen und natürlich Fußball spielen standen auf dem Programm von Fortuna Düsseldorf am zweiten Tag in Maria Alm. Mitgereiste Fans verfolgten aufmerksam die Trainingseinheit auf dem grünen Rasen mit Bergkulisse im Hintergrund. mehr

Fotogalerie

Ankunft von Fortuna Düsseldorf in Maria Alm

Es wurde spät am Donnerstag. Erst am Abend kam der Tross von Fortuna Düsseldorf in Maria Alm, dem Ort des zweiten Trainingslagers, an. Mehrere Fortuna-Fahnen und ein großes rot-weißes Plakat hießen Mannschaft, Trainer und Betreuer willkommen. Es ist die Unterkunft, die die Mannschaft bis auf eine Unterbrechung seit Juli 2011 jedes Jahr für knapp zehn Tage am Steinernen Meer beherbergt. mehr