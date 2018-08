Düsseldorf (dpa/lnw) - Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat Verteidiger Anderson Lucoqui von Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Das gab die Arminia am Freitag bekannt. Der 21-Jährige unterschrieb bei den Ostwestfalen einen Vertrag bis 2021. Lucoqui absolvierte in der vergangenen Saison vier Pflichtspiele für die Düsseldorfer Profis: Drei in der Liga und eines im Pokal gegen Bielefeld. Für die Reserve der Fortuna lief er insgesamt 42 Mal in der Regionalliga West auf.

