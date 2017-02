Dass in Stuttgart nicht mit einem lockeren Sieg zu rechnen war, dürfte allen Fortuna-Fans vorher klar gewesen sein. Doch sich relativ schnell in ein Schicksal zu ergeben, wie dies hier in Stuttgart von den Fortuna-Profis zu sehen war, dürfte auch eine negative Überraschung sein. Der Rückrundenstart ist damit nicht nur ziemlich daneben gegangen, sondern lässt auch Böses erahnen für den Rest der Saison. Leider ist derzeit weder ein Konzept im Spiel der Rot-Weißen zu erkennen, noch ist die Leidenschaft da, um sich auch mit bescheideneren, kämpferischeren Mitteln gegen spielerisch stärkere Mannschaften wie den VfB erfolgreich zu wehren. Von einer Auswärtsstärke oder einem normal ausgeprägten Selbstbewusstsein wie das in der Hinrunde meist zu sehen war, ließ sich in Stuttgart wenig erahnen.

Warum das so ist, dürfte nicht so leicht zu erklären sein. Denn eigentlich könnte die Mannschaft auf einer gelungenen Hinrunde aufbauen und war auch personell nahezu in Bestbesetzung angetreten. Ausreden gibt es also nicht. So muss im nächsten Heimspiel jetzt eine Initialzündung zu sehen sein, sonst wird es sogar eng mit dem Abstand zur Abstiegszone. Dann würden auch wieder Nervosität und Unsicherheit einkehren, die es noch schwerer machen würden, wieder in die Form der Hinrunde zu gelangen. Und angesichts dieser Offensive muss man sich inzwischen fragen, warum kein weiterer Spieler in der Winterpause verpflichtet wurde, um die Angreifer zu entlasten, die zuletzt nicht mehr die Form hatten, um etwas zu bewirken.