Genau, und nicht nur das. Bei keiner Mannschaft der Liga ist der Anteil der Pässe in den Strafraum im Vergleich zu den Flanken so hoch wie bei Ihrer.

Mag so gewesen sein, aber Heidenheim steckt im Abstiegskampf. Was sagt Ihr Gefühl: Passen oder flanken Ihre Spieler eher in den Strafraum?

Ihre Spieler haben von allen Zweitligisten die meisten Bälle abgefangen. Der Pressingindex Passes Allowed Per Defensive Action erfasst, wie viele Pässe man dem Gegner ungestört erlaubt. Da ist Holstein Kiel ligaweit Dritter, presst also sehr intensiv.

Dafür mit Fußball, schauen wir also mal auf die Defensive. Ihre Mannschaft lässt in der zweiten Liga die zweitwenigsten gegnerischen Schüsse zu, wie gelingt ihr das?

Markus Anfang, Sie stehen mit Holstein Kiel auf einem Aufstiegsplatz, weshalb wir die Kollegen von OptaPro gebeten haben, ganz tief in ihren Datensätzen zu wühlen, wie nachhaltig dieser Erfolg ist. Was vermuten Sie selbst?

In seiner aktiven Karriere spielte Markus Anfang für Düsseldorf. Als Trainer von Holstein Kiel empfängt der 43-Jährige am Samstag die Fortuna Spitzenduell.

Anfang: Ich würde sagen, dass viele noch nicht das Optimum aus der Fußballkarriere rausgeholt haben. Wenn ein Spieler von der Qualität her eigentlich mehr hätte erreichen können, muss es einen Grund geben, wenn das nicht so ist. Wir haben den einen oder anderen Charakter im Team, für den Mannschaftssport vielleicht nicht ganz so einfach ist, weil er sich eher als Individualist gesehen hat. Es dahingehend zu ändern, dass alle ihre Fähigkeiten einer Mannschaft unterordnen, war der schwierigste Prozess.

Das klingt so, als wären das alles Leute, bei denen was schief gelaufen ist.

Anfang: Ich kannte den ein oder anderen Spieler natürlich vom Namen her. Aber vor der Anfrage aus Kiel wusste ich nicht, was noch rauszuholen war. Ich wusste es sportlich nicht und musste auch erst einmal rausfinden, um was für Menschen es sich handelt.

Gibt es einen Trainer, bei dem Sie sich für die Mannschaftsführung besonders viel abgeschaut haben?

Anfang: Ich habe überall was mitgenommen. Für mich ist aber am wichtigsten, dass Spieler und Mensch nicht gleich sind. Damit meine ich: Spielt einer schlecht, ist er kein schlechter Mensch und umgekehrt. Im Fußball werden oft nämlich die gestreichelt, die gerade gute Leistungen bringen, und auf die anderen wird abschätzig geschaut. Bei mir gibt es so was nicht.

Das klingt so, als hätten Sie es als Spieler anders erlebt.

Anfang: Das ist auch so. Ich habe in jeder Hinsicht viel mitgemacht, bin mit Innsbruck dreimal österreichischer Meister geworden und habe mit dem 1. FC Kaiserslautern im Pokalfinale gespielt. Ich bin aber auch abgestiegen, habe die Insolvenz eines Klubs erlebt, bin unberechtigt suspendiert worden und war als Spieler sogar mal arbeitslos. In all den Jahren hätte ich mir oft gewünscht, dass man ehrlicher mit mir wäre. Deshalb versuche ich genau das zu sein.

Glauben Sie, Ihre Spieler haben ähnlich schlechte Erfahrungen gemacht?

Anfang: Einige von ihnen bestimmt, obwohl ich nicht jeden einzelnen Fall ergründet habe.

Ist es schwierig, Trainer dieser Kieler Mannschaft zu sein?

Anfang: Nein, aber vielleicht haben viele Spieler es mal gebraucht, so zusammenzukommen, wie das hier passiert ist. Sie haben sich als Mannschaft gefunden.

Klingt irgendwie magisch.

Anfang: Ich weiß nicht, ob das magisch ist, mit solchen Begriffen tue ich mich eher schwer. Aber vielleicht hat dazu beigetragen, dass für mich das Vertrauen in die Spieler sehr wichtig ist. Dabei dürfen alle Fehler machen, ich gestehe jedem mal einen schlechten Tag oder auch eine schlechte Phase zu. Nur eins ist bei mir nicht erlaubt: der Unterlassungsfehler, also nur zu versuchen, Fehler zu vermeiden. Wer nicht agiert, dem ist nicht zu helfen! Wir gehen raus, um Spiele zu gewinnen und nicht, um sie nicht zu verlieren. Deshalb haben wir auch vor der Saison nicht gesagt, dass wir nicht absteigen wollen.