Fortuna Düsseldorf Kemal Rüzgar an den VfL Osnabrück ausgeliehen

Stürmer soll bis Ende der Saison Spielpraxis in der 3. Liga sammeln

Düsseldorf. Angreifer Kemal Rüzgar wird an den VfL Osnabrück ausgeliehen. Der 21-Jährige erhält einen Vertrag bis zum Saisonende und soll in der 3. Liga Spielpraxis sammeln.



Kemal Rüzgar hat im Sommer den Sprung aus Fortunas Nachwuchsleistungszentrum in den Profikader geschafft und konnte in der vergangenen Saison seine ersten Zweitligaminuten sammeln. In dieser Spielzeit absolvierte er für Fortunas U23 in der Regionalliga West 13 Partien und erzielte sieben Treffer.