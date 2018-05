Anzeige

Nach 45 Minuten gähnend langweiligen Minuten, legten beide Teams mit dem Wiederanpfiff endlich so richtig los. Am Ende stand ein 1:2 (0:0) auf der Anzeigetafel, das die Fortuna im Aufstiegsrennen weiter auf der Stelle treten lässt. mehr

Beim 0:1 in Darmstadt treffen Haraguchi und Sobottka den Pfosten. Den Düsseldorfern hilft auch eine Hälfte in Überzahl nichts. mehr

Fotogalerie

Düsseldorf erobert Zweitliga-Spitze zurück: 2:1 gegen St. Pauli

Fortuna Düsseldorf hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel gewann am Sonntag ihr Heimspiel gegen den FC St. Pauli mit 2:1 (1:0) und zog am 1. FC Nürnberg vorbei, der am Samstag das Frankenderby gegen die SpVgg Greuther Fürth 0:2 verloren hatte. mehr