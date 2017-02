Fortunas Verteidiger Lukas Schmitz sucht eine Anspielstation. Am Montag in Stuttgart muss das Spiel ohne Ball besser funktionieren als gegen Sandhausen. (Wolff)

Nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel will die Funkel-Elf den übermächtig scheinenden Gegner erneut (taktisch) überraschen. Kevin Akpoguma wird wieder von Anfang spielen.

Düsseldorf. Zu gerne würde die Fortuna für die zweite Überraschung der Saison gegen den VfB Stuttgart sorgen. Im Gottlieb-Daimler-Stadion wird dies sicherlich noch schwieriger als beim gelungenen Heimspielauftakt, beim 1:0-Erfolg gegen die Schwaben am zweiten Spieltag. Friedhelm Funkel weiß, was auf seine Mannschaft am Montag (20.15 Uhr/Sport 1) zukommt: „Der Gegner verfügt über eine große Offensivpower und steht nicht zu Unrecht da oben in der Tabelle“, sagte Fortunas Cheftrainer. „Aber in einem Spiel hat man gegen die Ausnahmeteams eine Chance.“ Das hatte Funkel auch vor dem ersten Aufeinandertreffen gesagt.

Auch diesmal sind taktische Kniffe gefragt, um die Stuttgarter zu überraschen. Ob die in der Vorbereitung einstudierte Dreierkette zum Einsatz kommt, wollte der Trainer nicht verraten. „Wir wollen es dem Gegner ja nicht zu einfach machen.“ Allerdings würde sich diese Defensivformation anbieten, um gerade im Deckungszentrum massiver zu agieren. „Da stehen Erstliga-Spieler für den VfB auf dem Platz. Und so müssen wir viel stärker als gegen Sandhausen spielen, um überhaupt eine Chance zu haben“, sagte Funkel, der in Hamburg war und sich den 1:0-Erfolg der Stuttgarter auf St. Pauli am Sonntag live am Millerntor angesehen hatte. Und der VfB hat sich bis zum Ende der Transferperiode gleich mit mehreren Spielern verstärkt: Julian Green kam vom FC Bayern, Josip Brekalo aus Wolfsburg, Ebenezer Ofori aus Schweden (Solna) und Jerome Onguéné vom FC Sochaux.

Marcel Sobottka ist erkrankt und fuhr gar nicht mit nach Stuttgart

Die beiden Winterzugänge der Fortuna, René Hoffmann (verletzt) und Gökhan Gül hingegen spielen für die Startaufstellung des Funkel-Teams in Stuttgart keine Rolle. Aber in Kevin Akpoguma („er wird in jedem Fall anfangen“/Funkel) kehrt ein wichtiger Spieler zurück, der gegen Sandhausen noch gelb-gesperrt zuschauen musste. Für Marcel Sobottka hat es nicht gereicht. Er trat die Fahrt nach Stuttgart gar nicht erst an. Er litt unter einer starken Erkältung, und die Medikamente und Vitamin-Cocktails reichten nicht, um ihn spielfähig zu machen.

Aus taktischen Gründen, und zwar dann, wenn Funkel mit einer Dreierkette beginnt, wird Bellinghausen wohl nur ein Platz auf der Bank übrig bleiben, was dann auch für Christian Gartner gelten wird. Allerdings muss sich Kaan Ayhan nach seinem bescheidenen Auftritt zum Rückrunden-Auftakt deutlich steigern, um seinen Platz in der Startelf zu behalten. Das wäre dann kein Thema, wenn er so gut spielen würde, wie er das in der Hinrunde fast durchgehend getan hat.

Im Gottlieb-Daimler-Stadion muss die Fortuna das Spiel nicht machen

Dass seine Mannschaft gegen Sandhausen einen blutleeren und wenig engagierten Auftritt gezeigt hätte, lässt Friedhelm Funkel nicht gelten. „Die Einstellung hat gestimmt, nur in der ersten Hälfte hat spielerisch wenig gepasst“, sagte Fortunas Cheftrainer am Freitag im Pressegespräch. Zwar war die zweite Hälfte tatsächlich nicht mehr ganz so schlecht, aber Hoffnung auf einen möglichen Sieg in Stuttgart hat der Auftritt nicht gemacht. Doch in Liga-Auswärtsspielen hat die Fortuna in dieser Saison nie enttäuscht. Da Stuttgart auch am Montag das Spiel diktieren will, werden sich Gelegenheiten ergeben, Konter vorzutragen. Das gilt aber nur, wenn die Fortuna hinten lange genug die Null halten kann.