Die Düsseldorfer gewinnen ihr turbulentes Erstrundenspiel im DFB-Pokal mit 3:1 bei der Arminia.

Bielefeld. Es waren etwa 25 Minuten gespielt auf der Bielefelder Alm, da kam die Sonne an diesem grauen und kühlen Tag plötzlich doch noch raus. Allzu lang wärmte sie die rund 20.000 Zuschauer des DFB-Pokalspiels zwischen der heimischen Arminia und der Fortuna aus Düsseldorf allerdings nicht. Lediglich ein paar Minuten gönnte sie sich über dem gut gefüllten Stadion, dann verschwand sie wieder hinter der dicken ostwestfälischen Wolkendecke.

Verdenken konnte man es ihr nicht. Denn zu diesem Zeitpunkt war das Spiel zwar bereits das, was man gemeinhin als intensiv bezeichnet, richtig turbulent wurde es aber erst ab der 46. Minute. Am Ende hatten die Zuschauer vier Tore, zahlreiche Großchancen, packende Zweikämpfe, harte Fouls, einen Platzverweis und feiernde Fortunen gesehen, die mit 3:1 gewannen und nun in der zweiten Runde stehen.

1. Halbzeit: Die Bielefelder Florian Dick (2.v.r) und Christoph Hemlein (r) im Kampf um den Ball mit Niko Gießelmann (l) und Emir Kujovic (2.v.l) aus Düsseldorf.

Im Vorfeld war ja viel über das Zweitrundenspiel aus dem Vorjahr gesprochen worden, den bis dato letzten Auftritt der Düsseldorfer im DFB-Pokal. Das sei unter den Spielern zwar kein Thema gewesen, sagte Abwehrmann Kaan Ayhan vor der Partie, Fans und Beobachter konnten sich aber sehr wohl an das düstere 1:6 bei Hannover 96 in der zweiten Runde der Vorsaison erinnern. Markiert das Spiel doch die höchste Niederlage in der langen Pokal-Historie der Düsseldorfer, die immerhin sieben Finalteilnahmen und zwei Titel (1979 und 1980) kennt.

Fortuna hat schon nach drei Minuten die ersten Großchance

Damals hatte es nach knapp einer Viertelstunde 0:4 aus Sicht der Düsseldorfer gestanden. Dieses Mal wären sie selbst fast mit dem ersten Angriff in Führung gegangen, doch Bebou rutschte an der scharfen Flanke von Niko Gießelmann vorbei (3.). Wer dachte, diese sei der Startschuss eines Sturmlaufs, sah sich allerdings getäuscht. Bis zur nächsten Chance der Düsseldorfer, die Trainer Friedhelm Funkel mit einer Dreierkette verteidigen ließ, dauerte es rund 20 Minuten.

Stattdessen drängten die Gastgeber die Fortuna in ihre Hälfte. Das lag allerdings weniger an der taktischen Grundordnung, sondern eher an den Bielefeldern, die so auftraten, wie man eben auftritt, wenn man mit zwei Siegen in die Liga gestartet ist. Giftiger wirkten sie, die Gastgeber, und gewannen das Gros der Zweikämpfe. Für die erste und einzige ordentliche Möglichkeit vor der Pause, eine Doppelchance durch Fabian Klos und Andreas Voglsammer, brauchte es trotzdem einen Fehler von Fortuna-Torwart Michael Rensing, den Marcel Sobottka und Andre Hoffmann in höchster Not ausbügelten (11.).