Akpoguma fälscht den Ball zum 1:2 unglücklich ab.

Michael Rensing musste beim ersten gefährlichen Angriff gleich alles zeigen und bewahrte die Fortuna glänzend vor einem Rückstand. Danach hielt seine Abwehr lange den Ball von ihm fern. Beim ersten Gegentor war er fast noch dran, beim zweiten machtlos. Hielt in der Nachspielzeit großartig gegen Kumbela Note: 3+

Julian Schauerte fehlt im gegnerischen Strafraum der Mut, um einfach mal draufzuhalten. Aber er war von Beginn an voll im Spiel und kämpfte um jeden Ball sowie in jedem Lauf- und Luftduell. Note: 3

Kevin Akpoguma hatte leichte Mühe mit dem beweglichen und schnellen Abdullahi. Aber sein Stellungsspiel war überragende, und im Zweikampf macht ihm ohnehin kaum jemand etwas vor. Fälschte dann aber unglücklich den Ball vor dem 1:2 ab. Note: 3+

Robin Bormuth war wieder sehr aufmerksam und verhinderte Aktionen des Gegners bevor diese gefährlich werden konnten. Und auch vor dem Tor des Gegners ist er clever genug, um in einer unübersichtlichen Situation wie bei seinem zweiten Saisontor die Ruhe zu bewahren. Note: 2-

Lukas Schmitz machte viel Dampf auf seiner Seite und defensiv kaum Fehler. Doch seine Flanken kommen beileibe nicht alle an. Aber seine Formkurve zeigt weiterhin nach oben. Note: 3+

Marcel Sobottka ist eine Konstante mit starken Leistungen. Ihm unterlaufen ganz wenig Fehler, und er ist ein sehr unbequemer Gegenspieler. Note: 2-

Ihlas Bebou zeigte wieder, welches Potenzial in ihm steckt und traute sich wieder mehr zu. Oft genug konnten sich seine Gegenspieler nur mit Fouls helfen. In der Nachspielzeit hatte er das 2:2 auf dem Fuß. So ist er sehr wertvoll. Note: 2-

Christian Gartner suchte zunächst immer den Mann hinter sich, statt nach vorne zu spielen. Auch sonst hatte er keine Sicherheit in seinem Spiel. Zudem unterliefen ihm teilweise böse Fehlpässe in eigentlich aussichtsreichen Situationen. Schwächster Fortune. Note: 4-

Kaan Ayhan war überall auf dem Platz zu finden. Er stopfte Lücken, spielte gute Pässe, war aber vor allem in der Defensive gefragt. Bester und geschicktester Zweikämpfer der Fortuna. Note: 2

Oliver Fink hatte Pech mit seinen Torschüssen, und auch sonst gelang ihm nicht alles. Er zeigte aber wieder ein beeindruckendes Laufpensum und verstand sich gut mit Lukas Schmitz. Note: 3

Rouwen Hennings schlug sehr gute Freistöße, weil sie diesmal höher und aufs Tor gezielt waren. Über sein Engagement muss man kein Wort mehr verlieren. Das ist vorbildlich. Note: 3+

Schiedsrichter Fritz war nicht immer Herr der Lage. Das Tor zum vermeintlichen 2:0 muss er geben. Note: 4