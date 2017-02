Düsseldorf. Schlechte Nachricht für Adam Bodzek und Fortuna Düssedorf. Wie der Verein am Sonntag bekanntgab, hat sich der 31-Jährige im Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth in einem Zweikampf eine Mittelhandknochen-Fraktur (rechts) zugezogen. Dies hat die Untersuchung von Mannschaftsarzt Dr. Ulf Blecker am Sonntagvormittag ergeben.

Bodzek muss voraussichtlich operiert werden und fällt daher mehrere Wochen aus.