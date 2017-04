Kommentar: Gegen Dynamo ist ein Punkt zu wenig

Da gibt es keine zwei Meinungen. Aus Dresden hätte Fortuna unbedingt drei Punkte mitbringen müssen. Einerseits war der Gegner eigentlich nur in einer Szene richtig auf der Höhe. Andererseits hatten die Gäste mindestens drei so klare Gelegenheiten, dass dieses Remis nur als bittere Enttäuschung gewertet werden kann. Die drei Punkte wären auch im Hinblick auf das nächste Heimspiel gegen St. Pauli am Freitag so wichtig gewesen. Weil das Funkel-Team dann mit mehr Ruhe hätte auftreten können. So bleibt der Druck erhalten.

Die Fortuna war dem Gegner in allen Belangen überlegen. Hätten die Spieler nur mehr Ruhe gehabt und noch entschlossener agiert, wäre der Sieg überhaupt keine Frage gewesen. Doch ein an diesem Tag schwacher Mittelstürmer und ein Innenverteidiger, dem die Spielpraxis fehlt, sorgten auf Fortunas Seite dafür, dass es nicht zu einem Dreier reichte.