Die Spannung steigt vor Fortunas Start in die Saison am Montag gegen Eintracht Braunschweig. Bei der Kadernominierung gibt es Härtefälle. Den Spielern ist das bewusst.

Düsseldorf. Friedhelm Funkel kann es nicht mehr erwarten. „Ich bin sehr froh, dass es jetzt endlich losgeht“, sagte Fortunas Cheftrainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Montag in der Arena. Und für ihn war auch gestern bereits Saisonauftakt. In Bochum schaute er sich das Spiel der beiden Konkurrenten der Fortuna in der 2. Bundesliga an. Der heimische VfL traf auf den FC St. Pauli. Obwohl Funkel so viele Profijahre auf dem Buckel hat wie niemand anderes in der 2. Bundesliga, ist er alles andere als ruhig und entspannt. „Natürlich bin ich angespannt.

Wenn ich das unmittelbar vor dem Saisonstart nicht wäre, hätte ich meinen Job verfehlt“, sagte Funkel. Das gilt auch für seine Spieler, bei denen der Cheftrainer beobachtet hat, dass bei ihnen rechtzeitig die Frische da ist und sie ebenfalls darauf brennen, in der letzten Begegnung des ersten Spieltags eine erste Standortbestimmung zu erhalten. Das passiert übrigens auf einem neu verlegten Rasen, den die Spieler im gestrigen Geheimtraining am Morgen schon einmal erfolgreich auf Rutschfestigkeit testen konnten.

Wer für die Fortuna dann um 20.30 Uhr (live bei Sky) das Grün der Arena betreten wird, wollte Friedhelm Funkel gestern noch nicht verraten. Auch über das System – ob mit zwei Spitzen und mit Dreierkette – wollte sich der Trainer nicht weiter äußern. „Wir haben alle Möglichkeiten und sind variabel“, sagte Funkel, der sich freut, dass der Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders tobt wie lange nicht mehr. „Und wir sind in der Lage, jederzeit auf taktische Veränderungen beim Gegner reagieren zu können.“

Fortunas Trainer fordert Geduld mit den neuen Spielern ein

Bitter wird es hingegen für die Spieler, die nicht im Kader stehen werden. Neben einem der beiden Torhüter – Tim Wiesner oder Raphael Wolf hat es bereits sechs Spieler getroffen. Anderson Lucoqui, Taylan Duman, Emmanuel Iyoha, Marlon Ritter, Gökhan Gül und Karlo Majic sind heute im Kader der U 23-Mannschaft, die heute (14 Uhr) am Flinger Broich gegen Wegberg-Beeck antreten wird. Doch um auf 16 geforderten Feldspieler für das Spiel am Montag zu kommen, muss Funkel noch zwei weitere Profis streichen. „Ich weiß, dass es Spieler treffen kann, die davon enttäuscht sein werden“, sagte der Trainer. „Aber über diese Problematik haben wir uns mit der Mannschaft eingehend unterhalten, damit alle an einem Strang ziehen.“