Angebot von Schalke für Hermann ist wohl kein Gerücht.

Düsseldorf. Peter Hermann war am Montag für manche überraschend beim Training so engagiert dabei, wie er es immer in den vergangenen beiden Jahren immer getan hat. Angeblich soll er ein gut dotiertes Angebot vom FC Schalke 04 vorliegen haben. Er selbst gab keinen Kommentar ab. „Ich gehe davon aus, dass er bei uns bleibt“, sagte sein Chef Friedhelm Funkel. „Auch wenn man in der heutigen Zeit nie zu 100 Prozent sicher sein kann.“ Die Dinge wurden zwischen den beiden Trainern besprochen. „Das bleibt aber unter uns“, sagte Funkel. Es sei schon wichtig, als Team weiter zusammen zu arbeiten. Doch offensichtlich hat Hermann tatsächlich überlegt, ob er noch einmal auf Schalke anheuern soll.

„So kann sich auch ein Team irgendwann und irgendwie mal verändern“, meinte Funkel und ließ durchklingen, dass er seinem Co-Trainer keine schweren Steine in den Weg legen würde, falls dieser doch noch mal eine solche Chance sucht. „Das ist heute in dieser schnelllebigen Zeit alles etwas anders als früher. Ich hoffe aber, dass unser Trainerteam in dieser Saison so zusammenbleibt.“ Funkel lobt auch das homogene und sehr gut funktionierende Miteinander. „Da ist jeder top in seinem Aufgabengebiet“, meinte er. kri