Fortunas Trainer möchte die Zeit ohne Heimsieg endlich beenden und lobt Union Berlin in den höchsten Tönen.

Düsseldorf. Ein Blick auf die Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga verrät, wie wichtig das Aufeinandertreffen von Fortuna Düsseldorf und Union Berlin am Sonntag (13.30 Uhr, Arena) ist. Während die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel nach zwei unnötigen Niederlagen in der „englischen Woche“ nur noch sechs Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone hat, stehen die „Eisernen“ als Tabellenvierter und nach zwei Niederlagen ebenfalls wieder unter erhöhtem Druck. Denn an der Alten Försterei haben sie nun auch offiziell den Aufstieg als Ziel ausgerufen.

„Union gehört zu den besten Teams der Liga“, sagt Funkel. „Sie haben das Zeug, um aufzusteigen und ich glaube nicht, dass diese Mannschaft nach ihren zwei Niederlagen in Hannover und gegen Aue eine Blockade haben wird.“ Gleiches gilt nach Meinung des 63-Jährigen aber auch für sein Team, dass die 1:2-Niederlage in Bielefeld „mit einer gewissen Schärfe“ analysiert hat. „Wir haben nie den Blick nach unten verloren und wussten, dass es diese Phasen geben wird. Entscheidend ist, selbst zu punkten. Wir befinden uns in einer Position, die uns allein das Handeln erlaubt“, erklärt Funkel.

Zwei oder drei Siege seien in den verbleibenden sieben Begegnungen noch nötig, um ganz sicher zu sein. „Ich bin überzeugt, dass uns das gelingt, weil ich von meiner Mannschaft überzeugt bin und sie die notwendige Bissigkeit besitzt“, sagt der Cheftrainer.

Einsatz von Emmanuel Iyoha ist unsicher, Oliver Fink kehrt zurück

Dass mit Union Berlin nun wieder ein spielstarker Gegner in der Arena zu Gast ist, spielt in Funkels Augen keine Rolle: „Wir haben ja auch gegen kampfstarke Mannschaften in dieser Saison gewonnen, die in einer ähnlichen Tabellensituation waren, wie wir es sind.“ Eine besondere Vorbereitung auf das Heimspiel wird es nicht geben, wie der Trainer betont.

Die zuletzt äußerst schwache Heimausbeute ist nach Funkels Aussage keine zusätzliche Last vor dem Duell mit dem Aufstiegskandidaten. Dennoch müsse diese Serie jetzt „einfach durchbrochen werden.“

Aufstellung

Kader

Schiedsrichter

Zuschauer

Statistik Michael Rensing – Julian Schauerte, Kevin Akpoguma, Alexander Madlung, Lukas Schmitz – Adam Bodzek – Ihlas Bebou, Kaan Ayhan, Oliver Fink, Emmanuel Iyoha – Rouwen Hennings Lars Unnerstall – André Hoffmann, Christian Gartner, Justin Toshiki Kinjo, Jerome Kiesewetter, Özkan Yildirim, Marlon Ritter Bibiana Steinhaus (Langenhagen) Bisher sind rund 22 200 Karten für das Duell gegen Union Berlin abgesetzt. Die Gäste aus der Hauptstadt werden von rund 1700 Fans nach Düsseldorf begleitet. Friedhelm Funkel hat eine gute Bilanz gegen die „Eisernen“. Sieben seiner zehn bisherigen Duelle gegen Union endeten mit einem Sieg. Die Berliner sind das beste Rückrundenteam in der 2. Fußball-Bundesliga. Bisher sammelte die Mannschaft von Trainer Jens Keller 22 Punkte. Zudem sind die Hauptstädter mit sechs Erfolgen in 13 Partien in der Fremde das auswärtsstärkste Team der Liga. In fünf der vergangenen sechs Heimspiele gegen Union konnte die Fortuna mindestens einen Punkt verbuchen. Den höchsten Sieg gegen die Berliner verbuchten die Düsseldorfer in der Saison 2010/11. Beim 3:0 sorgten Sascha Rösler, Andreas „Lumpi“ Lambertz und Ken Ilsö für den Fortuna-Erfolg.

Personell ist die Fortuna nicht sorgenfrei. Neben Axel Bellinghausen und Robin Bormuth (beide verletzt) und Marcel Sobottka (gesperrt), steht auch hinter dem Einsatz von Emmanuel Iyoha ein Fragezeichen. Der Angreifer musste am Freitag das Training mit Oberschenkelproblemen abbrechen. Grünes Licht gab dagegen Adam Bodzek, der ebenso in der Startformation auftauchen sollte wie Oliver Fink, der auf der Alm aufgrund der fünften Gelben Karte fehlte.