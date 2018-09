Fortunas U 23 hat in der Fußball-Regionalliga für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Das Team von Nico Michaty trotzte dem gleichaltrigen Nachwuchs von Borussia Dortmund ein beachtliches 0:0 ab. Daran war beim Blick auf den Aufstellungsbogen vor dem Anpfiff nicht unbedingt zu denken. Denn dort standen auf Dortmunder Seite prominente Namen wie Dan-Axel Zagadou, Alexander Isak, Sergio Gomez und Dzenis Burnic.

Doch die Fortuna stemmte sich der nominellen Übermacht leidenschaftlich entgegen. Der BVB hatte erwartungsgemäß mehr vom Spiel, biss sich aber immer wieder an der geschickt gestaffelten Deckung der Fortuna die Zähne aus. Vor 1255 Zuschauern im Stadion Rote Erde hatten die Flingeraner in wenigen Momenten auch das nötige Glück des Tüchtigen. Ein Kopfball des Dortmunder Abwehrspielers Luca Kilian ging knapp am Tor vorbei (44.). Ein Freistoß von Massimo Ornatelli landete an der Torlatte (69.). magi Fortuna II: Theißen – Montag, Goralski, Kwadwo, Laws, Oktay (75,. Froese), Bezerra Ehret, Miyake, Lambertz (58. Willms), Duman (90. Siadas), Gül