Fortuna Düsseldorf Fortunas U 23 verpflichtet Shunya Hashimoto

Der 21 Jahre alte Japaner kommt vom SC West und soll Rüzgar ersetzen.

Düsseldorf. Ein Stürmer ging, ein anderer Stürmer wurde verpflichtet. Bei Fortunas U 23 drehte sich vor dem Wochenende das Personalkarussell. In Kemal Rüzgar verabschiedete sich der treffsicherste Schütze der „Zweiten“, der als Jungprofi zwar regelmäßig am Training der Zweitligamannschaft teilnahm, in den Punktspielen dann aber doch meist in der Regionalliga unter Taskin Aksoy zum Einsatz kam, zum Drittligisten VfL Osnabrück (» siehe Kasten). Die entstandene Lücke im Kader schlossen die Verantwortlichen umgehend mit Shunya Hashimoto. Der 21-jährige Japaner kommt vom Oberligisten SC West, für den er in der Hinrunde zehnmal erfolgreich war.

„Er ist ein guter Junge, der sich hoffentlich schnell in das Team integrieren wird“, sagt Aksoy über den dynamischen und abschlussstarken Offensivmann, der in wenigen Trainingseinheiten und bei seinem ersten Testspieleinsatz gegen die U 23 von Hannover 96 derart überzeugen konnte, dass die Fortuna umgehend Nägel mit Köpfen machte. Von Hashimoto nun zu erwarten, dass er in der Rückrunde Kemal Rüzgar eins zu eins ersetzen kann, wäre allerdings maßlos überzogen. Denn während Rüzgar zweifellos zu den Topstürmern in dieser Liga zählte, betritt Hashimoto in Liga vier absolutes Neuland.

Der Kanadier Kianz Froese könnte der dritte Winter-Zugang werden

Taskin Aksoy muss sich also etwas einfallen lassen, wie er die Mannschaft ohne ihr Sturm-Ass für den Abstiegskampf rüstet. Im Test gegen den ambitionierten Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach (2:1) zeigte die Fortuna nach einer anstrengenden Trainingswoche am Samstagnachmittag gute Ansätze. Zwar gingen die Gäste auf einem Nebenplatz der Arena durch Sarges Adamyan in Führung (17.), doch die Fortuna schlug noch vor der Pause durch Kaan Akca zurück. Der feine Techniker verwandelte einen Freistoß, den Shunya Hashimoto herausgeholt hatte (44.).

Für den Siegtreffer im zweiten Abschnitt sorgte der kanadische Testspieler Kianz Froese. Der 20-jährige Mittelfeldspieler hatte zuvor auch schon gegen Hannover getroffen und könnte der dritte Neuzugang der „Zweiten“ in dieser Wechselperiode werden. magi