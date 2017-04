Die Mannschaft von Taskin Aksoy gewinnt nach einer starken Leistung und durch zwei Treffer von Kianz Froese.

Düsseldorf. Das hat Fortunas U 23 wohl kaum jemand zugetraut. Ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund II beendete die Mannschaft von Taskin Aksoy ihren Negativlauf in der Fußball-Regionslluga. Mit dem 3:2 (2:1)-Heimsieg verließ die zuvor dreimal in Folge geschlagene „Zweite“ die Abstiegsränge.

„Wir haben gezeigt, dass wir noch leben und endlich mal wieder einen knappen Vorsprung über die Zeit gebracht. Das war ganz wichtig vor den nun anstehenden drei Auswärtsspielen in Folge“, meinte Taskin Aksoy. Fortunas Fussballlehrer sah ein eigenartiges Spiel, in dem die Flingeraner im ersten Abschnitt offensiv kaum in Erscheinung traten und dennoch mit einer 2:1-Führung in die Pause gingen. „Der Fußball ist manchmal eben schwer zu erklären“, sagte Aksoy in Anspielung auf die letzten fünf Minuten vor der Pause, als sein Team quasi aus dem Nichts aus einem 0:1 ein 2:1 machte. Beim 1:1 ließ Kianz Froese BVB-Keeper Hendrik Bonmann aus 18 Metern keine Chance (40.). Das 2:1 durfte sich dann auch Fortunas Torhüter Lars Unnerstall mit auf die Fahne schreiben. Dessen langer Abschlag fand den bis dahin blassen Marlon Ritter, der sich gegen Christoph Zimmermann durchsetzte und dann auch etwas Glück hatte, dass Patrick Mainka seinen Schuss noch leicht abfälschte (45.).

Lars Unnerstall verhindert am Ende noch den Ausgleich

Die Tore hinterließen Wirkung bei den in schwarz-gelb gekleideten Gästen, die bis dahin über weite Strecken optisch überlegen waren und daher auch nicht unverdient durch das Strafstoßtor des Ex-Fortunen Massih Wassey nach Foul von Tobias Lippold an Till Schumacher in Führung gegangen waren (27.). Denn schon kurz nach dem Wiederanpfiff hieß es plötzlich 3:1 für die Fortuna, weil der beim SC West in Düsseldorf groß gewordene BVB-Kapitän Christoph Zimmermann einen Pike-Schuss von Kianz Froese unglücklich abfälschte (48.).

Das Momentum schien nun endgültig auf Seiten der Gastgeber zu sein, die es dann aber doch noch einmal spannend machten. Nach einem Ballverlust von Anderson Lucoqui war Jonas Ahrweiler zum 2:3 zur Stelle (78.). Nun war der BVB wieder im Spiel und drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, den Lars Unterstall mit zwei Paraden aber zu verhindern wusste.

Fortuna: Unterstall - Lippold, Goralski, Gül, Lucoui - Kinjo, Duman, Ritter (90. Weiler), Froese, Ferati (90. Lohmar) - Hashimoto (72. Berauer); Tore: 0:1 (27., Foulelfmeter) Wasser, 1:1 (40.) Froese, 2:1 (45.) Ritter, 3:1 (48.) Froese, 3:2 (78.) Arweiler)