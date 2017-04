Herber Rückschlag im Abstiegskampf.

Düsseldorf. Für Fortunas U 23 hat sich die Lage im Abstiegskampf der Fußball-Regionalliga am Sonntagnachmittag zugespitzt. Die Elf von Taskin Aksoy musste sich im „kleinen Endspiel“ beim direkten Rivalen FC Schalke 04 U 23 klar mit 0:4 (0:3) geschlagen geben. Mit dem deutlichen Erfolg in der großen Arena zogen die nun punktgleichen „Knappen“ in der Tabelle wieder vorbei an der „Zweiten“ auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz und haben es nun mit noch zwei Spielen in der Hand, sich vorentscheidend abzusetzen. „Es war klar, dass mit unserer Aufstellung heute schon alles hätte zusammen kommen müssen, um zu punkten“, sagte Aksoy.

Da spielte aber der Gegner nicht mit. Schalke war vor allem zu Beginn extrem effektiv und nutzte gleich die ersten beiden Chancen durch Joshua Bitter (5.) und Joseph Boyamba (17.). Von diesem Doppelschlag erholte sich die Fortuna, bei der mit Justin Kinjo und Taylan Duman diesmal nur zwei Jungprofis in der Startelf standen, nicht mehr. „Schalke war uns nach dem 0:2 in allen Belangen überlegen“, konstatierte Aksoy.

Fortuna II: vom Steeg - Bonga, Weiler, Gül, Berauer (86. Zündorf), Lippold, Lohmar, Kinjo (46. Galleski), Froese, Duman, Hashimoto (46. Akca)

Tore: 1:0 (5.) Bitter, 2:0 (17.) Boyamba, 3:0 (40.) Klingenburg, 4:0 (49.) Boyamba