Selbst für den Cheftrainer von Fortuna war es eine anstrengende Saison. Der 63-Jährige gab zu, dass es auch für ihn Überraschungen gab.

Düsseldorf. Als der 102. Zweitliga-Sieg für Friedhelm Funkel feststand, musste der Cheftrainer von Fortuna Düsseldorf kräftig durchatmen. Das 1:0 im letzten Saisonspiel gegen Erzgebirge Aue brachte seiner Mannschaft und ihm endgültig den teilweise herbeigezitterten Klassenerhalt. Zufrieden konnt der 63-Jährige nach dieser Saison allenfalls mit Abschlussplatz elf sein. Und zur Halbzeit der Spielzeit hatte nichts darauf hingedeutet, dass sich Fortuna so winden muss, um den Klassenerhalt zu schaffen. Hätte das Glück seiner Mannschaft nicht sowohl gegen Würzburg – beim späten Ausgleich – und in Nürnberg – beim abgefälschten Siegtor – so zur Seite gestanden, wäre vielleicht auch ein so erfahrener Trainer am Ende mit seinem Latein gewesen.

Was der Trainer versäumt hat

Die Offensivschwäche seiner Mannschaft war spätestens zum Ende der Hinrunde offensichtlich. Statt (notfalls öffentlich) darauf zu drängen, mindestens noch einen oder zwei Offensivspieler zu verpflichten, wurden sogar zwei Stürmer (Rüzgar, Ngombo) ohne Ersatz ausgeliehen. Dass Rouwen Hennings und Ihlas Bebou ohne Verletzung oder Sperre durch die zweite Halbserie kommen, war äußerst unwahrscheinlich. Und da Funkel immer wieder betont hatte, dass Emmanuel Iyoha noch nicht so weit sei, hätte Fortuna auch hierzu auf dem Transfermarkt tätig werden müssen.

Eine richtige Chance hat Iyoha von Funkel noch nicht bekommen. Jetzt sind natürlich alle Fans gespannt, ob sich der behutsame Aufbau des Fortuna-Talentes, das jetzt mit dem U 20-Nationalteam unterwegs ist, auszahlen wird.

Was die Fans und viele Fachleute nicht verstehen und zum Grundübel der Rückrunde wurde, war das risikoarme Spiel der Fortuna vor eigenem Publikum. Hinterher war die Angst vor dem eigenen Versagen so groß, dass ein Spiel wie gegen Würzburg dabei herauskam. „Das hat selbst mich überrascht, dass die Mannschaft unter dem Druck so nervös agiert“, sagte Funkel.

Das Problem war nicht nur die Serie der sieglosen Spiele, sondern auch die Tatsache, dass das Publikum sich zum Teil abwandte, weil keine Besserung in Sicht war, und alle nur auf den ersten Fehler warteten, den die wenig gelernten und ungelernten Offensiv-Kräfte im Team meist nicht mehr gut machen konnten.

Was unter Funkel vermisst wurde

Auf dem Platz war das Konzept des Trainerteams nur selten als solches zu erkennen. Spielzüge, die in jeder Begegnung zu sehen sein sollten, gerade über die Flügel, wurden zwar eifrig im Training geübt, nur auf dem Feld waren sie höchstens mal in den guten Auswärtsspielen zu sehen. Darauf hätte der Trainer mehr einwirken müssen. Das gilt auch für die eigenen Standardsituationen. Erst zum Ende der Saison kamen diese besser. Dass Jerome Kiesewetter oft genug nicht auf dem Platz stand, um diese so geschickt auszuführen wie in Nürnberg oder gegen Aue, hilft nicht weiter. Für die Zukunft mag es ein Fingerzeig sein, solchen Spielern mal über einen längeren Zeitraum das Vertrauen zu schenken.