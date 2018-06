Die Saison hat für die Profis der Fortuna jetzt auch offiziell begonnen. In drei Gruppen wurde der übliche Laktattest am Samstagmorgen im Beisein des Trainerteams in der Leichtathletikhalle an der Arena durchgeführt. In der ersten Gruppe, die bereits ab kurz vor 9 Uhr nicht nur Runden drehte, sondern bei der diesmal auch Körperfett und Gewicht kontrolliert wurde, befanden sich acht Spieler, unter ihnen auch die „Neuen“ Diego Contento und Marvin Ducksch. Georgios Siadas, der Nachwuchsspieler aus der U19 der Fortuna war ebenfalls erstmals dabei.

Die Atmosphäre war ruhig und entspannt, die Zugänge des Bundesliga-Aufsteigers wurden von ihren neuen Kollegen mit Informationen versorgt, was Regularien und „Verhaltensvorschriften“ rund um das Training bei der Fortuna angeht. Am Sonntag ist noch einmal Ausspannen angesagt, am Montag geht es dann mit dem ersten Mannschaftstraining, zu dem auch die Fans eingeladen sind, richtig los. Das beginnt auf dem Platz der kleinen Kampfbahn um 15 Uhr. Zuvor, ab 14 Uhr, können sich die Fans einfinden. Für das leibliche Wohl ist mit einem Grill- und Getränkestand bestens gesorgt.