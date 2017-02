Mit der Defensive ist das Trainerteam beim 37:27 gegen Gräfrath aber nicht zufrieden.

Düsseldorf. Die Handballerinnen von Fortuna Düsseldorf haben ihre imposante Serie auch im Solinger Kannenhof fortgesetzt und beim Tabellenletzten HSV Solingen-Gräfrath II mit 37:27 (22:14) gewonnen. Mary Grimberg mit sieben und Eileen Neumann mit sechs Treffern waren in der Klingenstadt die erfolgreichsten Torschützinnen im Team von Ina Mollidor und Klaus Allnoch. Durch den inzwischen achten Sieg in Folge konnte Fortuna Düsseldorf den zweiten Platz in der Oberliga Niederrhein festigen. Vier Punkte Rückstand weist die Fortuna auf Tabellenführer Turnerbund Wülfrath auf, den den die Düsseldorferinnen bislang als einziges Team besiegen konnten.

Bereits zur Pause führte die Fortuna deutlich mit 22:14

Nach sechs Minuten (3:3) zogen die Gäste mit einem 3:0-Lauf bis auf 6:3 davon. Die Rot-Weißen dominierten die Partie auch weiter nach Belieben und bauten ihren Vorsprung über 10:5 und 14:7 kontinuierlich aus. Zur Pause führte die Fortuna bereits mit 22:14. Auch im zweiten Durchgang ließen die Gäste nichts mehr anbrennen, konnten den Vorsprung phasenweise sogar auf bis zu elf Treffer ausbauen. Am Ende gewannen die Gäste mit 37:27.

Richtig zufrieden war das Trainergespann trotz des klaren Sieges beim Tabellenletzten nicht. „Das Spiel haben wir von Anfang an dominiert, und es gab nie einen Zweifel am Ausgang der Partie“, sagte Klaus Allnoch. „37 Treffer zu erzielen ist völlig in Ordnung, aber mit der Deckung und den 27 Gegentreffern waren wir heute nicht einverstanden. Hier müssen wir in den nächsten Spielen erheblich mehr zeigen.“

Am kommenden Sonntag (13 Uhr) geht es für Fortuna mit dem Topspiel gegen den Tabellenfünften TV Walsum-Aldenrade weiter. Zwei Zähler Vorsprung weisen die Düsseldorferinnen auf das Team aus Duisburg auf. Das Hinspiel konnte das Mollidor-Team mit vielen Emotionen am Ende 26:24 für sich entscheiden.

Fortuna: Kubtischeck, Grewe - Otten (5), Verhoeven (5), Wendland (1), Borchert (2), Grimberg (7), Eßer, Otto (5), Neumann (6), Eickerling (3), Berger (3/1)