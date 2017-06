Gut aufgenommen wurde der junge Kroate auch von seinen neuen Mannschaftskollegen. Allerdings wurde ihm der Einstand auch leicht gemacht. Denn Ivo Karlo Majic ist nicht nur sein Zimmergenosse im Trainingslager im Westerwald, in dem die Fortuna seit Freitag weilt. Er ist mit ihm auch freundschaftlich verbunden, weil beide bereits fünf Jahre in der Jugend von Dinamo Zagreb zusammengespielt haben. Doch es waren nicht diese Kontakte allein, durch die die Fortuna auf den talentierten Flügelstürmer aufmerksam wurde. Das Talent stand auch bei anderen Vereinen in Europa auf dem Zettel, weil Lovrens Technik und sein Spielverständnis sehr gut ausgeprägt sind.

Der 18-Jährige unterhält sich bisher nur in englisch (und kroatisch). Und so beschreibt er seinen neuen Verein und seine neue Heimat und alles was mit dem Verein zusammenhängt mit dem Begriff „great“. Und er sagt das, was er von Fortuna gehört hat und was alle Neuen sagen: „Die Fans sind großartig, und bei den Spielen in der großartigen Arena herrscht eine großartige Stimmung.“

Bei Lovren selbst wird die Stimmung noch besser, wenn seine Freundin auch mal nach Düsseldorf kommt. „Sie ist auf einer Uni in Zagreb und muss erst einmal in Kroatien bleiben“, sagt Lovren, der offensichtlich genau weiß, dass er anfangs bei Fortuna nicht gesetzt sein wird. „Ich muss mich hier beweisen. Wenn ich schlecht trainiere, bekomme ich gar keine Chance. Und wenn ich gut bin, dann werde ich auch zu meinen Spielen kommen.“ Je länger das Gespräch mit dem Jungprofi dauert, desto sicherer wird dieser. So lässt er dann durchklingen, dass er sich nicht nur verbessern möchte, sondern auch erreichen will, dass sein Bruder mal nach Deutschland kommt und ihm in einem Meisterschaftsspiel mit der Fortuna zuschaut. An Zielen mangelt es Lovren also genau so wenig wie an Vorbildern.