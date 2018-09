Daniel Bunk von Fortuna Düsseldorf ist für die U15-Nationalmannschaft nominiert worden. Zwei seiner Kollegen stehen auf Abruf bereit.

Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf ist ab jetzt auch in der U15-Juniorennationalmannschaft vertreten. Daniel Bunk gehört zum Kader des DFB-Teams. Außerdem wird er vom neunten bis zum zwölften September an einem DFB-Lehrgang in Bitburg teilnehmen.

Auch seine beiden Teamkollegen bei Fortuna Jubes Mba Tibah Ticha und Lennard Wagemann gehören zum erweiterten Kreis des Kaders für die U15-Nationalmannschaft. Sie stehen Trainer Michael Prus auf Abruf zur Verfügung.