Düsseldorf. Bis zum Ender der Saison leiht Fortuna seinen Flügelspieler Marlon Ritter an den SC Paderborn aus. Das gaben die Düsseldorfer am Mittwoch bekannt.

Der 22-Jährige war erst im vergangenen Sommer von Borussia Mönchengladbach zur Fortuna gewechselt. Jetzt soll Ritter in der 3. Liga Spielpraxis sammeln. Auch aufgrund von zahlreichen Verletzungen bestritt er lediglich sechs Partien in Liga und DFB-Pokal. In der aktuellen Spielzeit war Ritter für die U23 der Düsseldorfer aktiv.

„Für Marlon ist es sehr wichtig, Spielpraxis und damit weitere Erfahrungen auf einem höheren Niveau als der Regionalliga zu sammeln, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Dazu hat er durch die Ausleihe zum SC Paderborn 07 nun die Möglichkeit. Es soll zu einer Win-Win-Situation für alle Parteien werden“, wird Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel vom Verein zitiert.

In der vergangenen Saison waren die Paderborner sportlich aus der 3. Liga abgestiegen. Da 1860 München nach der verpatzten Relegation von der 2. Bundesliga in die Regionalliga durchgereicht wurde, verblieben die Ostwestfalen in der 3. Liga. In der laufenden Saison belegen die Paderborner nach fünf Spieltagen den 2. Tabellenplatz. red