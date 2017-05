Marcel Sobottka sieht für Fortuna eine sehr gute Ausgangslage, warnt aber auch vor zu großem Leichtsinn.

Düsseldorf. Marcel Sobottka ist die Fleißbiene im Team von Fortuna Düsseldorf. Er erledigt meist unauffällig, unaufgeregt, aber mit großem Einsatz seinen Job. Der 23-Jährige zählt zu den beständigsten Spielern im Team von Fortuna Düsseldorf, und er fasst es als Auszeichnung auf, dass es nicht so gut lief, als er mal pausieren musste. Es sieht so aus, als könne die Fortuna auch in der kommenden Saison auf die Trumpfkarte Sobottka setzen. Der FC Schalke ließ unter der Woche die Vertrags-Option verstreichen, den Mittelfeldspieler wieder nach Gelsenkirchen zurückzuholen. Offenbar waren selten Scouts des Bundesligisten bei den Spielen der Fortuna dabei. Für den Zweitligisten ist das jedenfalls ein Glück. Dem 23-Jährigen ist noch eine weitere Steigerung absolut zuzutrauen.

"Wusste nicht, wann die Option verstreicht"

„Bewusst wahrgenommen habe ich das Thema eigentlich erst, als die Meldung kam, dass ich jetzt ganz ein Fortune bin“, sagte Sobottka im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ich wusste gar nicht, wann diese Option verstreicht.“ Aber so richtig interessiert hat ihn das auch gar nicht. „Es ändert sich ja nichts, wir müssen uns derzeit ganz auf die Spiele konzentrieren, und am Sonntag wollen wir unbedingt mit einem Heimsieg die Saison abschließen.“

So ganz sicher ist Sobottka auch nicht, dass für die Fortuna tabellarisch bereits alles im Lot ist. „Wir haben in der Vergangenheit des Öfteren gesehen, was im Fußball alles möglich ist“, sagte der 23-Jährige. „Dass Bielefeld gegen Braunschweig 6:0 gewinnt, hätte zuvor auch niemand erwartet.“ Die Ausgangslage sei auf jeden Fall sehr gut vor diesem letzten Spieltag. „Aber mehr auch nicht, wir sind noch nicht durch.“

Sobottka geht nicht von einem taktischen Geplänkel und einer schiedlich-friedlichen Punkteteilung aus. „Wir gehen in dieses Spiel, um zu gewinnen. Und das tun wir mit Volldampf.“ Doch dann kommt noch eine kleine Einschränkung. Fortuna werde aber nicht mit unkalkulierbarem Risiko und volle Attacke spielen. „Aber wir werden uns auch nicht mit elf Mann im eigenen Strafraum verschanzen“, meinte der Fortuna-Profi, der von 90 anstrengenden Minuten ausgeht.

Der 23-Jährige freut sich über das Vertrauen des Trainers

Von der „Brandrede“ des Vorstandsvorsitzenden der Fortuna hatte Sobottka nichts mitbekommen. Robert Schäfer hatte gefordert, dass die Mannschaft in diesem Spiel gegen Aue einiges wieder gut machen muss, was bei den letzten Heimspielen an Vertrauen in die Mannschaft verloren gegangen ist. „Das ist sein gutes Recht, dies zu fordern“, sagte der 23-Jährige. „Aber eigentlich spiegelt das nur unsere Motivation wieder und das, was wir uns ohnehin vorgenommen haben.“