Düsseldorf. Sailor Moon, Pokemon, Dragon Ball, Fairy Tail und noch viele mehr. So heißen die lustigen Figuren in den japanischen Manga-Comics. Und da die Fortuna auch viele japanische Fans hat, kommen die im neuen Fanartikel-Katalog des Bundesligisten auch auf ihre Kosten. Kein geringerer als Andreas „Lumpi“ Lambertz wird dort zum japanischen Comic-Helden. Fortunas Urgestein unterstützt in der Illustration seine ehemaligen Mannschaftskollegen im Kampf gegen die Fußball-Giganten.

Der japanische Manga-Zeichner Hiroaki Ando hat das Manga im neuen Fanartikel-Katalog der Fortuna gezeichnet. Vorgestellt wird der Katalog am Dienstag in einem japanischen Restaurant. Danach werden die Artikel im Fan Shop der Fortuna erhältlich sein. red