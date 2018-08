Der belgische Stürmer möchte bei Fortuna den nächsten Schritt seiner Karriere machen. Seine Lieblingsposition ist Rechtsaußen.

Düseldorf. Dodi Lukebakio war zunächst nicht zu beneiden. Erst wurden aus den geplanten zwei Wochen Trainingslager mit dem FC Watford dann fast 20 Tage. Fortuna holte ihn nämlich direkt aus Going in Österreich, wo er einen halben Tag auf das „Taxi“ der Fortuna warten musste. Die Briten waren bereits abgereist, als der Belgier als Beifahrer von Sascha Rösler nach Maria Alm kutschiert wurde. Und als die Fortuna wieder zurück in Düsseldorf war und die Spieler fünf Tage frei hatten, musste er auf die Schnelle alle Formalitäten für die Unterbringung klären.

„Ich bin sehr froh, dass ich so tolle Teamkollegen habe, die mir den Einstieg erleichtert haben“, sagte Lukebakio in englischer Sprache, wobei er „very nice“ benutzte. Da die Mannschaft sehr jung sei, ist ihm auch der Einstand leichter gefallen. „Ich kann für diese Mannschaft jedenfalls alles geben, was ich habe“, sagte der 20-Jährige, der meint, dass er auf alles vorbereitet war, vor allem auf die vielen Läufe, die er im Training absolvieren musste. „Ich fühle mich immer noch gut, und ich möchte hier allen zeigen, was ich kann“, sagt Fortunas neuer Flügelflitzer.

Lukebakio hatte mehrere Angebote von Klubs, die sich dafür interessierten, ihn auszuleihen. Fortuna hätte ihn wohl gerne fest verpflichtet, aber die mögliche Ablösesumme wäre für den Bundesliga-Aufsteiger nicht erschwinglich gewesen. „Ich möchte gerne wieder viel spielen, und Fortuna hat sich sehr für mich interessiert“, sagt der Belgier, der glaubt, dass er genau zu Fortunas Spielstil passt. Zudem kann er sich auch mit den Zielen seines neuen Klubs identifizieren.

Der Wolfsburger Dimata hat ihm die Bundesliga empfohlen

Dodi Lukebakio hat großen Respekt vor seinem Trainer. „Ich will genau zuhören, was er sagt, damit ich der Mannschaft möglichst viel geben und mich weiterentwickeln kann.“ Mit seinem linken Fuß spielt er am liebsten auf dem rechten Flügel, um im Robben-Stil in die Mitte zu laufen und dort zum Torschuss zu kommen. Aber er kann im Sturm überall spielen.

Sein bester Freund ist Landry Dimata, der für den VfL Wolfsburg spielt. Sein Landsmann hat ihm empfohlen, zur Fortuna zu gehen, weil in der ersten englischen und in der ersten deutschen Liga sehr körperbetont gespielt werde. „Ich möchte bei Fortuna den nächsten Schritt in meiner Karriere machen“, sagt Lukebakio. Seine Teamkollegen werden ihm dabei helfen. Besonders Benito Raman. „Dass er verrückt ist, habe ich noch nicht bemerkt“, sagt er mit einem breiten Grinsen. „Er hat mir bisher schon sehr geholfen. Er ist auch mein Dolmetscher.“