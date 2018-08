„Aufstieg 2018 . . . und plötzlich Meister“ von Mathias Brühl erlebt gelungene Premiere.

Eine historische Saison, komprimiert auf 128 Minuten – bei der Premiere des neuen Fortuna-Films „Aufstieg 2018… und plötzlich Meister“ erlebten am Freitagabend in Oberkassel 300 Fans, Mannschaft sowie weitere geladene Gäste die emotionale Rückkehr von Düsseldorfs größtem Fußballverein in die Bundesliga noch einmal auf der Kinoleinwand. Ein insgesamt kurzweiliges Vergnügen für alle rot-weißen Anhänger, auch wenn der Streifen die eine oder andere Länge hat.

„Bei den früheren Filmen wurden Saisons anhand von Fan-Aufnahmen gezeigt. Jetzt stehen die Spieler und das Geschehen auf dem Rasen mehr im Fokus“, sagte Filmemacher Mathias Brühl, der in der Vergangenheit schon „Fortunas Legenden“ produziert hatte und mitentscheidend an „Nie mehr Oberliga“ beteiligt war. Für „Aufstieg 2018… und plötzlich Meister“ bearbeitete Brühl vier Terrabyte Videomaterial. Interviews mit Vorstandsboss Robert Schäfer, Cheftrainer Friedhelm Funkel sowie mehreren Profis gehörten ebenso dazu wie alle Tore aus den 34 Zweitliga-Partien. „Die reine Produktionszeit waren zwei Monate. Zum Ende habe ich fünf Wochen jeden Tag von morgens bis abends mit dem Schneiden des Films zugebracht“, erklärte Brühl, der erstmals einen derartigen Film aus Vereinssicht erstellte.

Mit Applaus wird der Film von den Fans nach dem Ende gefeiert

Viel Zeit räumten der Produzent und sein Team vor allem den drei „Aufstiegsspielen“ in Dresden, gegen Kiel und in Nürnberg ein. In den Jubel-Wochen war Brühl mit seiner Kamera besonders nah dran. Unter anderem sind Szenen aus der Kabine in Dresden, vom Flug nach Düsseldorf und der anschließenden Feier in der Seifenfabrik zu sehen. „Diese zwei Stunden auf der Leinwand zeigen, was für Emotionen mit Fortuna möglich sind“, erklärte Trainer Friedhelm Funkel.

Rouwen Hennings (links) und Niko Gießelmann präsentieren die Aufstiegs-DVD.

Bei aller Emotionalität gelang es Mathias Brühl trotzdem, einen handwerklich guten Film zu erstellen, der einerseits die Vereinssicht abbildet, zugleich aber die Verbindung zu den Anhängern und deren Perspektive nicht außer Acht lässt. Dafür gab es dann auch entsprechenden Applaus während der 128 Minuten und nach dem Abspann.

» „Aufstieg 2018… und plötzlich Meister“ ist ab sofort in den Fanshops und im Onlineshop der Fortuna auf Blu-ray und DVD zum Preis von 18,95 Euro erhältlich.